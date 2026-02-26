Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

សហគ្រាសនៅទីក្រុងហូជីមិញបង្កើនល្បឿនផលិតកម្មតាំងពីដើមឆ្នាំ

កាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ សហគ្រាសនានានៅក្នុងសួនឧស្សាហកម្ម និងតំបន់កែច្នៃនាំចេញនៅទីក្រុងហូជីមិញបានបន្តប្រតិបត្តិការឡើងវិញ។

ចំណុចលេចធ្លោមួយគឺឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌនិងសម្លៀកបំពាក់ ដោយមានសហគ្រាសជាង ២៥០ អង្គភាព ដែលបានដាក់ចេញគោលដៅកំណើនពី ១០% ដល់ ១៥% នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៦។ បច្ចុប្បន្ននេះ បណ្ដាសហគ្រាសនៅតែរក្សាបាននូវការបញ្ជាទិញពីទីផ្សារប្រពៃណីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក អឺរ៉ុប និងជប៉ុន និងពង្រីកទៅកាន់ទីផ្សារថ្មីៗដូចជាអូស្ត្រាលី កូរ៉េខាងត្បូង និងមជ្ឈិមបូព៌ា។ លោក Pham Xuan Hong ប្រធានសមាគមវាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់និងប៉ាក់ទីក្រុងហូជីមិញ បានមានប្រសាសន៍ថា៖

ឥឡូវនេះ ការបញ្ជាទិញគឺខុសពីមុន ដែលតម្រូវឱ្យមានការរចនាច្នៃប្រឌិតជាងមុន។ សម្រាប់ការបញ្ជាទិញតែមួយ អតិថិជនទាមទារការរចនា និងសម្ភារៈផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ ពីមុន ការបញ្ជាទិញធំមួយមានការរចនាតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ឥឡូវនេះ ដៃគូចង់បានដូច្នេះដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជន

អនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

នារសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ នៅទីក្រុងហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងគម្រោងលេខ ៦ (គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ) បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំក្នុងឆ្នាំ២០២៦។
