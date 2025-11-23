ព័ត៌មាន
សហគមន៍អន្តរជាតិជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមជម្នះលើផលវិបាក់នៃគ្រោះធម្មជាតិ
រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូង នាថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ បានប្រកាសកញ្ចប់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន ១ លានដុល្លារអាមេរិក។ កញ្ចប់ជំនួយនេះ គឺដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់សកម្មភាពទប់ទល់ជាបន្ទាន់ បន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះ ដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយតាមរយៈអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេសន៍ (IOM) នៅវៀតណាម។ ជំនួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងផ្តោតលើការគាំទ្រដល់ប្រជាជនដែលត្រូវបានជម្លៀស និងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយព្យុះធ្ងន់ធ្ងរ ដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅតំបន់ភាគខាងជើងចាប់តាំងពីចុងខែកញ្ញាមក។
នាថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកា ស្ថានទូតអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសកញ្ចប់ជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន ៣០០.០០០ ផោន(៣៩២.០០០ ដុល្លារអាមេរិក) ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ការជួយសង្គ្រោះមនុស្សធម៌នៅភាគកណ្តាលវៀតណាម ក្នុងអំឡុងពេលមានព្យុះនិងទឹកជំនន់នាពេលថ្មីៗនេះ។ កញ្ចប់ជំនួយនេះ រួមជាមួយនឹងជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន ៥០០.០០០ ផោន (៦៥៣.០០០ ដុល្លារ) ដែលបានផ្តល់ក្នុងខែតុលា ដោយបង្កើនបរិមាណជំនួយសរុបរបស់អង់គ្លេសនៅឆ្នាំនេះ ឡើងដល់ ៨០០.០០០ ផោន (១,០៥ លានដុល្លារ)។ កញ្ចប់ជំនួយបន្ថែមនេះ នឹងត្រូវបានដាក់ពង្រាយតាមរយៈអង្គការ UNICEF សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទំនប់ទឹក និងបង្ការ ទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយវៀតណាម (VDDMA)៕