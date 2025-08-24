ព័ត៌មាន
សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ ទិវាបុណ្យជាតិ
នារសៀលថ្ងៃទី២២ ខែសីហា នៅរាជធានីភ្នំពេញ (កម្ពុជា) ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីមិទ្ទីញអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ ជោគជ័យនៃបដិវត្តន៍ ខែសីហា (១៩ សីហា ១៩៤៥ - ១៩ សីហា ២០២៥) និងទិវាបុណ្យជាតិវៀតណាម (២ កញ្ញា ១៩៤៥ - ២ កញ្ញា ២០២៥)។ នេះគឺជាសកម្មភាពដោយឡែកសម្រាប់សហគមន៍ ជនវៀតណាម ក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍អបអរដ៏មានអត្ថន័យផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើ ឡើងក្នុងសប្តាហ៍ដោយមានការចូលរួមពីមិត្តភក្តិអន្តរជាតិ និងកម្ពុជា។
ពិធីមិទ្ទីញមានការចូលរួមពីមនុស្សប្រមាណ ៣០០នាក់ ដែលជាកម្មាភិបាល និងបុគ្គលិកនៃស្ថានទូតវៀតណាម ទីភ្នាក់ងារអមស្ថានទូត តំណាងសមាគមខ្មែរ-វៀតណាមនៅកម្ពុជា សមាគមធុរកិច្ចវៀតណាម-កម្ពុជា (VCBA) និងសហគមន៍ជន វៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅ ធ្វើការ និងសិក្សានៅកម្ពុជា។
ក្នុងពិធីនេះ ក្រៅពីការចែករំលែក និងក្រឡេកមើលឡើងវិញនូវដំណើរអភិវឌ្ឍន៍ របស់វៀតណាមក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមក និងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា សហគមន៍ជនវៀតណាមក៏បានរីករាយជាមួយការសម្តែងសិល្បៈដ៏វិសេសវិសាលរបស់ក្រុមសិល្បមកពីទីក្រុងហូជីមិញ និងការសម្តែងដោយកុមារដែលជាកូនៗរបស់បងប្អូន អាណិកជនវៀតណាមនៅកម្ពុជា ជាមួយនឹងខ្លឹមសារសរសើរមាតុភូមិ និងមិត្តភាព ប្រពៃណីរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជា៕