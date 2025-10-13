Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

សហគមន៍ជនវៀតណាមក្នុងប្រទេសជាច្រើនចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់ជនរួមជាតិដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារព្យុះ Bualoi និង Matmo

យុះចំនួនពីរ Bualoi (ព្យុះលេខ ១០) និង Matmo (ព្យុះលេខ ១១) បានបោកបក់ជាប់ៗគ្នានៅតំបន់ភាគកណ្តាល និងភាគខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីដើមខែតុលា ដែលបណ្តាលឱ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអូសបន្លាយ បណ្តាលឱ្យផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងត្រូវជន់លិចយ៉ាងជ្រៅ បណ្តាល ឱ្យមានការបាក់ដីធ្ងន់ធ្ងរ និងរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជន។

ក្នុងបរិបទនោះ ស្មារតីសាមគ្គីភាព និងមនុស្សធម៌របស់ប្រជាជន វៀតណាមលើពិភពលោកបានក្លាយទៅជាជំនួយស្មារតីដ៏ធំធេង រួមចំណែកជួយជនរួមជាតិឆ្លងផុតការលំបាក។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅឡាវ លោក Nguyen Minh Tam និងតំណាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់ស្ថានទូត ចូលរួមបរិច្ចាគ។ រូបថត៖ Xuan Tu/VTTXVN)

នៅប្រទេសឡាវ ឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម គណៈកម្មាធិការបក្សនៃក្រសួងការបរទេស និងគណៈកម្មាធិការរដ្ឋទទួលបន្ទុកជន វៀតណាមនៅឯបរទេស នាថ្ងៃទី ១០-១១ ខែតុលា គណៈកម្មាធិការបក្ស និងស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅឡាវបានរៃអង្គាសថវិកាបានចំនួន ៧៣០ លានដុង (២៩ ៧៩៦ ដុល្លារអាមេរិក)។ កម្មាភិបាល និយោជិត ជាច្រើននាក់ នៅស្ថានទូត ទីភ្នាក់ងារតំណាងវៀតណាមនៅឡាវ និងតំណាងសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅឡាវបានចូលរួមសកម្មភាពរៃអង្គាសប្រាក់យ៉ាងសកម្ម។

តំណាងស្ថានទូត សហភាពសមាគមជនវៀតណាមប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋឆេក និងសមាគមជនវៀតណាម ប្រគល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាជនវៀតណាមដែលរងគ្រោះដោយខ្យល់ព្យុះ និងទឹកជំនន់ (រូបថត៖ Hai Dang/VOV-Praha

 

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅសាធារណរដ្ឋឆេកបានរៃអង្គាសប្រាក់ចំនួន ១,៥ ពាន់លានដុង (៦១.២២៤ ដុល្លារអាមេរិក) ដើម្បីជួយជនរួមជាតិក្នុងប្រទេសជំនះផលវិបាកនៃព្យុះ Bualoi និង Matmo ។

ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលវៀតណាមប្រចាំនៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ បើកយុទ្ធនាការជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាជននៅខេត្តភាគកណ្តាល និងភាគខាងជើង វៀតណាម ដែលរងការខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារព្យុះ Bualoi និង Matmo (រូបថត៖ Chu Van/baoquocte.vn)

 

នៅសហរដ្ឋអាមេរិក នាពេលថ្មីៗនេះ សមូហភាពនៃកម្មាភិបាល និងបុគ្គលិកនៃស្ថានអគ្គកុងស៊ុល វៀតណាមប្រចាំនៅ San Francisco បានរៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរ៍មួយថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ ដើម្បី ជួយជនរួមជាតិក្នុងប្រទេស៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

