ព័ត៌មាន
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) ដឹកនាំ ថ្នាក់ដឹកនាំបក្សជួបប្រជុំទ្វេភាគី
សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទទួលស្វាគមន៍ លោកអគ្គលេខា តូ ឡឹម (To Lam) ។
រូបថត៖ VNA
ក្រៅពីកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនេះទៅ នៅរសៀលថ្ងៃនេះ នឹងមានជំនួបកំពូលបក្សត្រីភាគីមួយទៀត គឺជាជំនួបរវាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន, លោកអគ្គលេខាបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម តូ ឡឹម (To Lam) និងលោកអគ្គលេខាបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ និងប្រធានរដ្ឋឡាវ ថងលុន ស៊ីសុលីត។ នេះជាជំនួបដ៏ពិសេសមួយក្នុងការពង្រឹងចំណង
មេត្រីភាព និងទំនាក់ទំនងរវាងបក្ស ដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសមានព្រំដែនជាប់គ្នាទាំង៣ និងជាអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តឥណ្ឌូចិន៕