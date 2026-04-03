សម័យប្រជុំលើកទី១ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ នឹងមានរបៀបវារៈសំខាន់ៗ ជាច្រើន
តាមគម្រោង សម័យប្រជុំនេះ នឹងមានរយៈពេលប្រហែល ១១ថ្ងៃ ដែលបែងចែកជាពីរដំណាក់កាល (ដំណាក់កាលទី១ ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា; ដំណាក់កាលទី២ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា)។
យោងតាមរបៀបវារៈ រដ្ឋសភានឹងពិចារណា និងសម្រេចលើរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការ និងការងារកម្មាភិបាល; អនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន ៨ និងសេចក្តីសម្រេចបទដ្ឋានចំនួន១; ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ពិចារណាលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ហិរញ្ញវត្ថុ ថវិកា ការឃ្លាំមើល ក៏ដូចជាបញ្ហាសំខាន់ៗជាច្រើនទៀត។ ទាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាពថ្មីៗនៃសម័យប្រជុំនេះ លោក ង្វៀន វ៉ាន់ ហៀន អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋសភា បានថ្លែងថា៖ “រួមជាមួយនឹងការរក្សាស្ថិរភាពរៀបចំកម្មាភិបាល រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ ដំណើរការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងពេញលេញនៅក្នុងមុខងារទាំងអស់របស់ខ្លួន រួមទាំងច្បាប់ ការត្រួតពិនិត្យកំពូល និងការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាសំខាន់ៗ។ ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពឃ្លាំមើល រដ្ឋសភាក៏សម្រេចចិត្តលើកម្មឃ្លាំមើលសម្រាប់ពេញឆ្នាំផងដែរ។ វិធីសាស្រ្តនៃការរៀបចំក៏បានផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកការក្លាយជាទំនើប និងវិជ្ជាជីវៈជាង ជាមួយនឹងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានយ៉ាងខ្លាំង”។
ទាក់ទងនឹងការងារកម្មាភិបាល លោកស្រី តា ធី អៀន អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការប្រតិភូនៃរដ្ឋសភា បានថ្លែងថា៖ នៅក្នុងបរិបទដែលប្រទេសកំពុងចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍ ដែលមានតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់ការកែលម្អរបៀបរបប និងការលើកកម្ពស់កំណើន ការជ្រើសរើស ការបោះឆ្នោត និងការអនុម័តលើក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានគុណភាព សមត្ថភាព និងកិត្យានុភាពគ្រប់គ្រាន់ នឹងក្លាយជាកត្តាសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការរៀបចំការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃអភិបាលកិច្ចជាតិ និងការបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់ប្រជាជន។ អាចនិយាយបានថា នេះមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាកម្មាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែនេះក៏ជាបុព្វបទសំខាន់សម្រាប់ការបើកអាណត្តិថ្មីជាមួយនឹងការរំពឹងទុកថ្មី អំពីការច្នៃប្រឌិតសកម្មភាព និងការអភិវឌ្ឍផងដែរ”៕