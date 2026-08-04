ព័ត៌មាន
សមាគមជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាមទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មថ្នាក់ទីពីរ
តាងនាមលោកប្រធានរដ្ឋវៀតណាម អញ្ជើញប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មថ្នាក់ទី ២ ដល់សមាគមជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាម លោក ង្វៀន ភីឡុង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “ក្រោយរយៈពេល ៦៥ ឆ្នាំ របួសស្នាមនៃសង្គ្រាមទាំងនោះមិនទាន់ជាសះស្បើយនៅឡើយទេ។ ប្រជាជនវៀតណាមរាប់លាននាក់បាន និងនៅតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារធាតុគីមីពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីន។ គ្រួសារជាច្រើនមានពីរទៅបីជំនាន់ ដែលទទួលរង ជំងឺ ពិការភាពពីកំណើត និងការលំបាកអូសបន្លាយក្នុងជីវិត។ នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការឈឺចាប់របស់គ្រួសារនីមួយៗប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាការឈឺចាប់រួមគ្នារបស់ប្រជាជាតិវៀតណាម ដែលជាគ្រោះមហន្តរាយដោយសារជាតិគីមីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិក្នុងសតវត្សរ៍ទី ២០។ ផលវិបាកនៃសារធាតុគីមីពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនបានហួសពីវិសាលភាពនៃបញ្ហាសុខភាព ឬសុខុមាលភាពសង្គម។ នោះជាបញ្ហាយុត្តិធម៌ សតិសម្បជញ្ញៈរបស់មនុស្សជាតិ និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះមនុស្សជំនាន់ក្រោយ”។
នៅក្នុងកម្មវិធីនោះក៏មានកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរសិល្បៈ "ដំណើរនៃក្តីសង្ឃឹម" ដែលបង្ហាញពីសេចក្តីប្រាថ្នាឈានឡើងរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ៕