Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សមាគមជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាមទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មថ្នាក់ទីពីរ

នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែសីហា នៅទីក្រុងហាណូយ សមាគមជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាមបានរៀបចំពិធីទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសថ្នាក់ទីពីរដែលផ្តល់ដោយប្រធានរដ្ឋ ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៦៥ នៃគ្រោះមហន្តរាយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំវៀតណាម (១០ សីហា ១៩៦១ - ១០ សីហា ២០២៦) និងឆ្លើយតបទៅនឹងទិវាជនរងគ្រោះនៃសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ (ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា)។ តាងនាមលោកប្រធានរដ្ឋវៀតណាម អញ្ជើញប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មថ្នាក់ទី ២ ដល់សមាគម ជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាម លោក ង្វៀន ភីឡុង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិក

លោក ង្វៀន ភីឡុង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសការងារថ្នាក់ទី ២ របស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមជូនសមាគមជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាម (រូបថត៖ VNA)

តាងនាមលោកប្រធានរដ្ឋវៀតណាម អញ្ជើញប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មថ្នាក់ទី ២ ដល់សមាគមជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាម លោក ង្វៀន ភីឡុង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “ក្រោយរយៈពេល ៦៥ ឆ្នាំ របួសស្នាមនៃសង្គ្រាមទាំងនោះមិនទាន់ជាសះស្បើយនៅឡើយទេ។ ប្រជាជនវៀតណាមរាប់លាននាក់បាន និងនៅតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារធាតុគីមីពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីន។ គ្រួសារជាច្រើនមានពីរទៅបីជំនាន់ ដែលទទួលរង ជំងឺ ពិការភាពពីកំណើត និងការលំបាកអូសបន្លាយក្នុងជីវិត។ នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការឈឺចាប់របស់គ្រួសារនីមួយៗប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាការឈឺចាប់រួមគ្នារបស់ប្រជាជាតិវៀតណាម ដែលជាគ្រោះមហន្តរាយដោយសារជាតិគីមីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិក្នុងសតវត្សរ៍ទី ២០។ ផលវិបាកនៃសារធាតុគីមីពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនបានហួសពីវិសាលភាពនៃបញ្ហាសុខភាព ឬសុខុមាលភាពសង្គម។ នោះជាបញ្ហាយុត្តិធម៌ សតិសម្បជញ្ញៈរបស់មនុស្សជាតិ និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះមនុស្សជំនាន់ក្រោយ”។

នៅក្នុងកម្មវិធីនោះក៏មានកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរសិល្បៈ "ដំណើរនៃក្តីសង្ឃឹម" ដែលបង្ហាញពីសេចក្តីប្រាថ្នាឈានឡើងរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH/

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ការទូតវៀតណាមបង្ហាញពីភាពធន់ ខ្លួនទីពឹងខ្លួននិងទំនួលខុសត្រូវ

ការទូតវៀតណាមបង្ហាញពីភាពធន់ ខ្លួនទីពឹងខ្លួននិងទំនួលខុសត្រូវ

នៅខាងក្រៅសន្និសីទការទូតលើកទី ៣៣ ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហាណូយ អ្នកការទូតបរទេសប្រចាំនៅវៀតណាម បានចែករំលែកការវាយតម្លៃយ៉ាងស៊ីជម្រៅ និងទូលំទូលាយអំពីឋានៈនិងអត្តសញ្ញាណដ៏វិសេសវិសាលនៃការទូតវៀតណាម; សង្កត់ធ្ងន់លើភាពធន់ ខ្លួនទីពឹងខ្លួននិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ វៀតណាមក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top