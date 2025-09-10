ព័ត៌មាន
សន្និសីទតភ្ជាប់សហគ្រាសផលិត ចែកចាយ និងឡូជីស្ទិចរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជា
ព្រឹត្តិការណ៍ដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម សហការជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារៀបចំឡើង នឹងទាក់ទាញការចូលរួមរបស់សហគ្រាសវៀតណាមនិងកម្ពុជារាប់សិបអង្គភាព ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការលើវិស័យផលិតកម្ម ចែកចាយ ឡូជីស្ទិច និងការនាំចូល និងនាំចេញតាមច្រកព្រំដែន។
សន្និសីទនេះបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់សហគ្រាសនៃប្រទេសទាំងពីរ ធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយផ្ទាល់ តភ្ជាប់ការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការ បង្ហាញនិងណែនាំផលិតផលតាមរយៈស្តង់ទំនិញដាច់ដោយឡែក។ ទន្ទឹមនឹងនោះ សមាគម អង្គភាពអាជីវកម្ម និងមូលដ្ឋានរបស់ភាគីទាំងពីរនឹងចុះហត្ថលេខាលើ អនុស្សរណៈយោគយល់ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។
នៅខាងក្រៅសន្និសីទ ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមក៏ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ពាណិជ្ជករ និងអ្នកគ្រប់គ្រងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែន រួមចំណែកធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង នូវការតភ្ជាប់ និងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារប្រកបដោយចីរភាព៕