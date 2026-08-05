ព័ត៌មាន
សន្និសីទការទូតលើកទី៣៣៖ សម័យប្រជុំពេញអង្គស្តីពីកិច្ចការបរទេសរបស់បក្ស និងកិច្ចការបរទេសប្រជាជន
ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំ លោក ត្រិន កឹមទូ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈលេខា បានស្នើឱ្យវិស័យការទូត បណ្តាក្រសួង ផ្នែក មូលដ្ឋាន អង្គការនយោបាយសង្គម អង្គការមហាជន និងសមាគមដែលត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចដោយបក្ស និងរដ្ឋ ឱ្យបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីតួនាទីនៃកិច្ចការបរទេសរបស់បក្សនិងកិច្ចការបរទេសប្រជាជន ក៏ដូចជាសារៈសំខាន់នៃការសម្របសម្រួល និងអនុវត្តប្រកបដោយសមកាលកម្មនូវសសរស្តម្ភទាំងបីនៃកិច្ចការបរទេស៖ កិច្ចការបរទេសរបស់បក្ស ការទូត របស់រដ្ឋ និងកិច្ចការបរទេសប្រជាជន។
«ផ្តោតលើការពង្រឹង និងធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងជាមួយគណបក្សនយោបាយ ជាពិសេសគណបក្សកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសជិតខាង គណបក្សដែលមានតួនាទីនិងមុខតំណែងដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសធំៗ និងប្រទេសដែលវៀតណាមបានបង្កើតក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនង ពង្រីកបរិយាកាសទំនាក់ទំនងរវាងគណបក្ស បង្កើតការឯកភាពខាងនយោបាយនៅក្នុងឆាក់នយោបាយនៃប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាម។ បន្តការផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់លើការច្នៃប្រឌិត និងការអនុវត្តប្រកបដោយភាពបត់បែននិងមានប្រសិទ្ធភាពនូវយន្តការសហប្រតិបត្តិការតាមរយៈកាណាលបក្ស»។
សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈលេខា បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចការបរទេសប្រជាជន ដោយផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតពីការផ្លាស់ប្តូរមិត្តភាព ទៅជាការតភ្ជាប់ផលប្រយោជន៍ និងបង្កើតបរិយាកាសសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយចីរភាព; ពង្រីកកម្លាំងនៃប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល និងអង្គការនានា ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពកិច្ចការបរទេសប្រជាជន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្ម និងកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងបណ្តាញ វេទិកា និងយន្តការប្រជាជន នៅក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ៕