ព័ត៌មាន
សន្និសីទការទូតលើកទី៣៣៖ កិច្ចការបរទេសស្ថាបនាយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី
នៅក្នុងសន្និសីទនេះ បទបង្ហាញពីក្រសួង នាយកដ្ឋាន និងមូលដ្ឋាននានាបានសិក្សាវិភាគទិន្នន័យជាក់ស្តែង និងដំណោះស្រាយដ៏លេចធ្លោសម្រាប់វិស័យនីមួយៗ តាមនោះ រួមចំណែកដល់ភារកិច្ចរួមរបស់កិច្ចការបរទេសក្នុងយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី។
អញ្ជើញថ្លែងបទបង្ហាញ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម លោក ង្វៀន សីញ ញឺត ទិន បានថ្លែងថា ការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិសម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់ៗ ជាច្រើនក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន វៀតណាមបានចូលរួម និងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) ចំនួន ១៧ ហើយទើបតែបញ្ចប់ការចរចាជាមួយសមាគមពាណិជ្ជកម្មសេរីអឺរ៉ុប (EFTA)។ ចំណូលនាំចូលនិងនាំចេញក្នុងដំណាក់កាល ២០១៦-២០២៥ កើនឡើង ២,៧ ដង ពី ១៧៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដល់ ៤៧៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ នៅឆ្នាំ ២០២៥ ចំណូលនាំចូលនិងនាំសម្រេចបាន ៩៣០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលនាំវៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេទាំង ១៥ នៅលើពិភពលោក។ ជាពិសេស ក្នុងរយៈពេល ៧ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៦ ចំណូលនាំចូល និងនាំចេញសរុបបានឈានដល់ ៦៥៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលបានដាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ចំណូលសរុបដែលបានព្យាករណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦ ទាំងមូល គឺលើសពីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួន ១ ពាន់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកជាផ្លូវការ។ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មបានកំណត់អាទិភាពសំខាន់ៗ សម្រាប់រយៈពេលខាងមុខ រួមមាន៖ ច្នៃប្រឌិតការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការកែលម្អផលិតភាព និងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យា; ដាក់អាជីវកម្មនៅកណ្តាល ការអនុវត្តកម្មវិធី "Go Global" សម្រាប់រយៈពេល ២០២៦-២០៣០; ច្នៃប្រឌិតការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម; អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីកិច្ចការបរទេស ទាក់ទាញបច្ចេកវិទ្យា ធនធានមនុស្ស និងដើមទុនយុទ្ធសាស្ត្រ...។
ដោយធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងការទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេស រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ លោក ង៉ូ វ៉ាន់ ទួន បានថ្លែងថា គ្រឹះហិរញ្ញវត្ថុជាតិនៅតែបន្តពង្រឹង ដោយសមាមាត្របំណុលសាធារណៈនៅចុងឆ្នាំ២០២៦ ត្រូវបានព្យាករថា នឹងមានចន្លោះពី ៣៥-៣៦% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ដែលទាបជាងកម្រិតអតិបរមាដែលអនុញ្ញាត។ វៀតណាមក៏ត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងទៅជាទីផ្សារកំពុងរីកចម្រើនបន្ទាប់បន្សំដោយ FTSE Russell ហើយកំពុងខិតជិតដល់កម្រិតកម្រិតវិនិយោគ យោងតាមការវាយតម្លៃដោយភ្នាក់ងារវាយតម្លៃឥណទានអន្តរជាតិ។ យោងតាមលោករដ្ឋមន្ត្រី ង៉ូ វ៉ាន់ ទួន ការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងដំណាក់កាលថ្មីត្រូវតែរួមចំណែកដល់ការបង្កើនភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ច និងធានាបាននូវឯករាជ្យភាព និងស្វ័យភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ។ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនឹងផ្តោតលើការកៀរគរដើមទុនរយៈពេលវែងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលធនទំនើប និងទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ និងហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល។
សន្និសីទការទូតលើកទី៣៣ នឹងបន្តការងាររបស់ខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃទី៧ ខែសីហា៕