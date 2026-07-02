ព័ត៌មាន
សកម្មភាពជាច្រើនរំលឹកខួប ៥០ឆ្នាំ ដែលទីក្រុងសៃហ្គន-យ៉ាឌិញ ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមលោកប្រធានហូជីមិញ
ជាក់ស្តែង នៅវេលាម៉ោង ៧:៣០ ព្រឹកថ្ងៃទី ២ កក្កដា ពិធីរំលឹកជាផ្លូវការត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសាល Thong Nhat សង្កាត់ប៊ែនថាញ់ ទីក្រុងហូជីមិញ ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស និងរដ្ឋ អ្នកបដិវត្តន៍ជើងចាស់ និងតំណាងប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៃទីក្រុងហូជីមិញ។ នាល្ងាចថ្ងៃទី ២ ខែកក្កដា នឹងប្រព្រឹត្តទៅកម្មវិធីទូរទស្សន៍ពិសេសជាមួយនឹងទីតាំងផ្សាយផ្ទាល់ចំនួនពីរគឺ សាល Thong Nhat (ហូជីមិញ) និងទីលានបាឌិញ-វិមានតម្កល់សពលោកប្រធានហូជីមិញ (ហាណូយ) រួមជាមួយនឹងទីតាំងផ្សាយបន្តនៅក្នុងសង្កាត់ ឃុំ និងតំបន់ពិសេសនៃទីក្រុងហូជីមិញ។ នៅយប់ថ្ងៃទី ២ ខែកក្កដា ផងដែរ ទីក្រុងហូជីមិញក៏នឹងបាញ់កាំជ្រួចផ្កានៅទីតាំងចំនួន ១៦ កន្លែង ចាប់ពីម៉ោង ២១៖០០ យប់ដល់ម៉ោង ២១៖១៥នាទី។
ចំណុចលេចធ្លោមួយទៀតគឺការសម្តែង 3D Mapping អន្តរជាតិ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី ៥ ខែកក្កដា។ តាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសិល្បៈសម្តែងសហសម័យ និងបច្ចេកវិទ្យា 3D Mapping ទីក្រុងហូជីមិញបាននាំមកជូនប្រជាជន មិត្តភក្តិក្នុងស្រុក និងអ្នកទេសចរអន្តរជាតិនូវសារអំពីទីក្រុងដ៏ស្វាហាប់ ច្នៃប្រឌិត ធ្វើសមាហរណកម្ម និងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព; ដោយគោរពអតីតកាល ឈានជើងយ៉ាងរឹងមាំក្នុងបច្ចុប្បន្នកាល និងសម្លឹងឆ្ពោះទៅអនាគតដោយទំនុកចិត្ត។ លោក Tran Thanh Lam ប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញម្នាក់ បានចែករំលែកថា៖ «ខ្ញុំធ្លាប់បានទស្សនាការសម្តែង 3D Mapping មុនៗ ប៉ុន្តែលើកនេះមានរូបភាព និងខ្លឹមសារថ្មីៗជាច្រើន។ ខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្តែងដែលមានរូបភាពនៃវប្បធម៌ Dai Viet បុរាណ រូបភាពអាវផាយប្រពៃណី និងសំលៀកបំពាក់បុរាណ។ ខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំង ដែលវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ប្រទេសយើងត្រូវបានបង្ហាញ និងឧទ្ទេសនាមដល់អ្នកទេសចរ និងមិត្តភក្តិជុំវិញពិភពលោក»៕