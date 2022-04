“វេទិកាធុរកិច្ចតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long” - បង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់អាជីវកម្ម ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសហូឡង់

ជ្រុងមួយនៃទីក្រុង Can Tho (ប្រភព៖ TTXVN)

នាថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីក្រុង Can Tho បេសកកម្មការទូតហូឡង់ប្រចាំនៅវៀតណាមបានសម្របសម្រួលជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មវៀតណាម សាខា Can Tho (VCCI Can Tho) និងសមាគមអាជីវកម្មហូឡង់នៅវៀតណាម ដើម្បីរៀបចំ “វេទិកាធុរកិច្ចដីសណ្តទន្លេ Cuu Long”។ វេទិកានេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ហូឡង់ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបៀបវារៈវៀតណាម-ហូឡង់នៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long និងបង្ហាញ ពីដំណោះស្រាយរបស់ហូឡង់ចំពោះបញ្ហាប្រឈមនៅតំបន់ដីសណ្ត តាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់ស្តីពីកសិកម្មទឹកនិងបច្ចេកវិទ្យាភស្តុភារ ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មរបស់តំបន់។ ប្រទេសហូឡង់ បានវិនិយោគទុនប្រហែល ៥០ លានដុល្លារអាមេរិក ពីថវិការដ្ឋនិងធនធានឯកជនសម្រាប់គម្រោងនិងគំនិតផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long ហើយចំនួនគម្រោងនៅតែបន្តកើនឡើងផងដែរ។

នៅក្នុងវេទិកានេះ លោកស្រី Elsbeth Akkerman ឯកអគ្គរដ្ឋទូតហូឡង់ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ភាគីទាំងពីរមានគោលដៅដូចគ្នាក្នុងការធានាថា តំបន់ដីសណ្ដទន្លេ Cuu Long មាននិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថាននាពេលអនាគត។ ហូឡង់ជឿជាក់ថា កិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA អាចជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មបន្ថែមទៀត ហើយហូឡង់មានបំណងចង់ក្លាយជាដៃគូរបស់វៀតណាមនិយាយរួម និងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេ Cuu Long និយាយដោយឡែក ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រលើទឹកនិងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ លើកសិកម្មនិរន្តរភាពនិងសន្តិសុខស្បៀង៕