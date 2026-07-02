Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វេណេស៊ុយអេឡាប្រកាសកាន់ទុក្ខជាតិរយៈពេល ៧ ថ្ងៃដើម្បី​រំលឹកវិញ្ញាណក្ខណ្ឌជនរងគ្រោះដោយ​សារគ្រោះរញ្ជួយដី

កាលពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ប្រធានាធិបតីស្តីទីរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា លោកស្រី Delcy Rodriguez បានប្រកាសកាន់ទុក្ខជាតិរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខណ្ឌជនរងគ្រោះនៃ​គ្រោះរញ្ជួយដីធំៗចំនួន​ពីរលើក នៅ​ក្នុង​ប្រទេសនេះកាលពីសប្តាហ៍មុន ដែលបណ្តាល​ឱ្យ​មនុស្សជិត ២៣០០ នាក់បាន​ស្លាប់ និងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀត​នៅតែ​បាត់ខ្លួន។

ការងារស្វែងរក និង​ជួយ​សង្គ្រោះ​ជន​រងគ្រោះ​ដោយសារគ្រោះ​រញ្ជួយដី។ រូបថត៖ VNA

លោកស្រី Rodriguez បានប្រកាសថា ការកាន់ទុក្ខជាតិរយៈពេល ៧ ថ្ងៃនឹងចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង ១៨៖០០ ថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា តាម​ម៉ោងនៅក្នុង​តំបន់ ហើយបានផ្ញើសារ​រំលែក​ទុក្ខ និងលើកទឹកចិត្តដល់ជនរងទុក្ខដោយ​គ្រោះ​សោកនាដកម្ម ហើយ​បាន​បញ្ជាក់​សារ​ជាថ្មីអំពីការប្តេជ្ញារួម​ដំណើរ និងការពារពួកគេ។

នៅថ្ងៃដដែលនោះ ប្រធានរដ្ឋសភាវេណេស៊ុយអេឡា លោក Jorge Rodriguez បានប្រកាសថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ការរញ្ជួយដី​ចំនួន​ពីរលើកដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា បានបណ្តាល​ឱ្យមនុស្សចំនួន ២.២៩៥ នាក់បាន​ស្លាប់ និងមនុស្ស​ជាង ១១.០០០ នាក់រងរបួស​។

នៅក្នុងការវិវឌ្ឍមួយផ្សេងទៀត បន្ទាប់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកជាច្រើន គណៈប្រតិភូវៀតណាមបានរកឃើញសាកសព​ជន​រងគ្រោះ​ចំនួន ១១ នាក់ពីគំនរបាក់បែក ហើយបានប្រគល់ឱ្យភាគីវេណេស៊ុយអេឡា​វិញ ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះ​​រញ្ជួយដីនៅតំបន់ Playa Grande នៃរដ្ឋ La Guaira ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា តាម​ម៉ោងក្នុងស្រុ​ក (ពោលគឺថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ម៉ោងនៅទីក្រុងហាណូយ)៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

Muong Coc ​- ផលិតផលទេសចរណ៍សហគមន៍ថ្មីរបស់រដ្ឋធានី

Muong Coc ​- ផលិតផលទេសចរណ៍សហគមន៍ថ្មីរបស់រដ្ឋធានី

នាថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា មន្ទីរទេសចរណ៍ទីក្រុងហាណូយ សម្របសម្រួលជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំមីឌឹក ទីក្រុងហាណូយ បានបង្ហាញ​មុខ​ផលិតផលទេសចរណ៍សហគមន៍ Muong Coc(មឿងកុក​)។ នេះគឺជាផលិតផលទេសចរណ៍សហគមន៍ថ្មីមួយរបស់រដ្ឋធានី ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍតាមទិសដៅបៃតង ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងផ្សារ​ភ្ជាប់ទៅនឹងការអភិរក្សវប្បធម៌ជនជាតិ Muong។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top