ព័ត៌មាន
វេណេស៊ុយអេឡាប្រកាសកាន់ទុក្ខជាតិរយៈពេល ៧ ថ្ងៃដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខណ្ឌជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដី
លោកស្រី Rodriguez បានប្រកាសថា ការកាន់ទុក្ខជាតិរយៈពេល ៧ ថ្ងៃនឹងចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង ១៨៖០០ ថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា តាមម៉ោងនៅក្នុងតំបន់ ហើយបានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខ និងលើកទឹកចិត្តដល់ជនរងទុក្ខដោយគ្រោះសោកនាដកម្ម ហើយបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការប្តេជ្ញារួមដំណើរ និងការពារពួកគេ។
នៅថ្ងៃដដែលនោះ ប្រធានរដ្ឋសភាវេណេស៊ុយអេឡា លោក Jorge Rodriguez បានប្រកាសថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ការរញ្ជួយដីចំនួនពីរលើកដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា បានបណ្តាលឱ្យមនុស្សចំនួន ២.២៩៥ នាក់បានស្លាប់ និងមនុស្សជាង ១១.០០០ នាក់រងរបួស។
នៅក្នុងការវិវឌ្ឍមួយផ្សេងទៀត បន្ទាប់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកជាច្រើន គណៈប្រតិភូវៀតណាមបានរកឃើញសាកសពជនរងគ្រោះចំនួន ១១ នាក់ពីគំនរបាក់បែក ហើយបានប្រគល់ឱ្យភាគីវេណេស៊ុយអេឡាវិញ ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដីនៅតំបន់ Playa Grande នៃរដ្ឋ La Guaira ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា តាមម៉ោងក្នុងស្រុក (ពោលគឺថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ម៉ោងនៅទីក្រុងហាណូយ)៕