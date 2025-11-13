ព័ត៌មាន
វៀតណាម-ហ្ស៊កដានីឯកភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ និងព្រះមហាក្សត្រ Abdullah II Ibn Al-Hussein ក៏បានពិភាក្សាអំពីវិធានការដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប់រំ-បណ្តុះ បណ្តាល ការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជន ទេសចរណ៍ សុខាភិបាល និងការសុក្រិត ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់។ ព្រះមហាក្សត្រហ្ស៊កដានីបានមានប្រសាសន៍ថា ព្រះអង្គនឹងដឹកនាំ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវ ហើយនឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ដល់និស្សិតវៀតណាមឱ្យទៅសិក្សាភាសាអារ៉ាប់ តាមការស្នើរបស់លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្រីហ្វាម មិញជីញ៕