ព័ត៌មាន
វៀតណាម - គុយវ៉ែត លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ
នៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបបានឯកភាពគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ; ឯកភាពគ្នាក្នុងការខិតខំបង្កើនតម្លៃប្រាក់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដល់ជាង ១២-១៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ២០៣០។ វៀតណាមបានស្នើឱ្យគុយវ៉ែតជំរុញការចរចា និងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) រវាងវៀតណាមនិងក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ (GCC) និងផ្តួចផ្តើមការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ (CEPA) រវាងវៀតណាមនិងគុយវ៉ែត។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមទទួលស្វាគមន៍ និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលទាំងអស់សម្រាប់មូលនិធិវិនិយោគ និងសហគ្រាសគុយវ៉ែត ក្នុងនោះ ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរវិនិយោគគុយវ៉ែត (KIA) ធ្វើការវិនិយោគនៅមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាម។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌរយៈពេលវែងលើទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រ ក្នុងនោះមានមុខទំនិញអង្ករ អនុវត្តគម្រោងឧបត្ថម្ភដល់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហាឡាលនៅវៀតណាម និងស្នើឱ្យគុយវ៉ែតសម្របសម្រួលក្នុងការសាងសង់ឃ្លាំងត្រជាក់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញវៀតណាមនៅគុយវ៉ែត។
ភាគីទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្លាំងពលកម្ម ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យដែលទើបលេចចេញ។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបបានព្រមព្រៀងគ្នាសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងយន្តការពហុភាគីក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ; ចែករំលែកចក្ខុវិស័យរួមមួយលើការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធី ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ និងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ។
បន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សា នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបបានធ្វើជាសាក្សីនៃការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ និងឯកសារសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនរវាងក្រសួង ស្ថាប័ន និងភ្នាក់ងារនៃប្រទេសទាំងពីរ៕