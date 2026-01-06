ព័ត៌មាន
វៀតណាម-កាណាដាជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរ លើកកម្ពស់កត្តាជំរុញកំណើនថ្មីៗ ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការផ្លាស់ប្តូរថាមពលបៃតង ថាមពលកកើតឡើងវិញ ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ភស្តុភារកម្ម ការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌និងការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជន។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នា ចង់ឲ្យកាណាដា គាំទ្រវៀតណាមក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស រួមទាំងការបង្កើនអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតវៀតណាម ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗ ដែលប្រទេសកាណាដាមានចំណុចខ្លាំង និង វៀតណាមមានតម្រូវការ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា វៀតណាមបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើជាស្ពានមួយ សម្រាប់កាណាដាបង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) និងយន្តការតំបន់ ដឹកនាំដោយអាស៊ាន។ លោកសង្ឃឹមថា កាណាដានឹងដើរតួជាស្ពានមួយសម្រាប់វៀតណាមចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការដែលកាណាដាមានតួនាទី; បន្តគាំទ្រជំហររបស់អាស៊ានលើការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មសេរី និងដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធី ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់ និងជុំវិញពិភពលោក។