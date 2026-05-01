វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យមានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា
ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ អគ្គទីប្រឹក្សាលោក ង្វៀន ហ័ង ង្វៀន អនុប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ បានសម្តែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងចំណុចក្តៅជាច្រើននៅមជ្ឈិមបូព៌ា; ប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារយោធាលើរដ្ឋអធិបតេយ្យ ជាពិសេសរដ្ឋដែលបានប្រកាសថា មិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះ។ ទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះ ថ្កោលទោសសកម្មភាពអរិភាពសំដៅលើបុគ្គលិក និងមូលដ្ឋាននានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
តំណាងវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថា ជនស៊ីវិល និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនស៊ីវិលសំខាន់ៗត្រូវតែការពារក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ ២៥៧៣ (២០២១) របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ។ លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា សុវត្ថិភាព សន្តិសុខ សេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរណ៍ និងអាកាសចរណ៍ ត្រូវតែធានាស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ ជាពិសេសអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ (UNCLOS) ឆ្នាំ១៩៨២ ដោយចាត់ទុកនេះមិនត្រឹមតែជាតម្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់ស្ថិរភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ា រួមទាំងតំបន់ច្រកសមុទ្រហ័រមូសប៉ុណ្ណោទេ ថែមទាំងជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការធានាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល សន្តិសុខស្បៀង ពាណិជ្ជកម្ម និងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។
ក្នុងឱកាសនេះ អនុប្រធានគណៈប្រតិភូវៀតណាមបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិកុំឱ្យការវិវឌ្ឍថ្មីៗនៅមជ្ឈិមបូព៌ាគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហាប៉ាឡេស្ទីន។ វៀតណាមបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការគាំទ្រឥតឈប់ឈររបស់ខ្លួនចំពោះស្វ័យភាពរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន គាំទ្ររដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ព្រមទាំងបន្តគាំទ្រ ចំពោះដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានព្រំដែនមុនឆ្នាំ១៩៦៧ ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ៕