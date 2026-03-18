Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមឡើងដល់ក្រុមឈានមុខគេនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យប្រណិតសកល

នាថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ទស្សនាវដ្តីសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបារាំង Le Revenu បានឲ្យដឹងថា វៀតណាមកំពុងលេចចេញជាទីផ្សារដ៏ស្វាហាប់បំផុតមួយរបស់ពិភពលោកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យប្រណិត។
អត្ថបទលើ ទស្សនាវដ្តីសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបារាំង Le Revenu។ រូបថត៖ TTXVN

ដោយដកស្រង់របាយការណ៍ “Branded Residences ២០២៥–២០២៦” ដោយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់អចលនទ្រព្យ Savills ទស្សនាវដ្តីនេះបានបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្ននេះ វៀតណាមមានគម្រោងអចលនទ្រព្យដែលមានម៉ាកយីហោជាង ៥០ ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងម៉ាកយីហោអន្តរជាតិចំនួន ៣៤ តាមនោះ បានឡើងដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ នៅទូទាំងពិភពលោក ទាក់ទងនឹងបរិមាណគម្រោង នៅពីក្រោយតែសហរដ្ឋអាមេរិក អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត និងម៉ិកស៊ិកប៉ុណ្ណោះ។

ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ វៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលលេចធ្លោជាងគេ។ ទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់សណ្ឋាគារ C9 Hotelworks បានបង្ហាញថា បច្ចុប្បន្ននេះ វៀតណាមមានចំនួន ៤១% នៃគម្រោងអចលនទ្រព្យប្រណិត ដែលកំពុងសាងសង់នៅអាស៊ី ជាអត្រាខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់។

មុននោះ អចលនទ្រព្យប្រណិតត្រូវបានអភិវឌ្ឍជាចម្បងនៅក្នុងគោលដៅទេសចរណ៍ និងរមណីយដ្ឋាន ប៉ុន្តែនាបច្ចុប្បន្ន និន្នាការនេះបានពង្រីកយ៉ាងខ្លាំងដល់ទីក្រុងធំៗផងដែរ។ យោងតាម Savills សារជីវកម្មធំៗទាំងបីគឺ Marriott International, IHG Hotels & Resorts និង Accor បច្ចុប្បន្ននេះ ស្រូបយកប្រហែល ៤០% នៃចំណែកទីផ្សារអចលនទ្រព្យប្រណីតនៅវៀតណាម៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

វៀតណាម-ចិនកសាងព្រំដែនសន្តិភាពនិងមិត្តភាព

វៀតណាម-ចិនកសាងព្រំដែនសន្តិភាពនិងមិត្តភាព

ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ចិន តាមបណ្តោយព្រំដែនគោក ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក ត្រូវបានបន្តពង្រឹងក្នុងទិសដៅសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងសហប្រតិបត្តិការ។ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃឯកសារច្បាប់ និងយន្តការសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង ដូចជាកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែន ប្រទេសទាំងពីរកំពុងបង្កើនការសម្របសម្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង ការពារព្រំដែន លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ និងតភ្ជាប់ប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែន ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពយូរ អង្វែង។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top