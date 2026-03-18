វៀតណាមឡើងដល់ក្រុមឈានមុខគេនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យប្រណិតសកល
ដោយដកស្រង់របាយការណ៍ “Branded
Residences ២០២៥–២០២៦” ដោយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់អចលនទ្រព្យ Savills ទស្សនាវដ្តីនេះបានបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្ននេះ
វៀតណាមមានគម្រោងអចលនទ្រព្យដែលមានម៉ាកយីហោជាង ៥០
ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងម៉ាកយីហោអន្តរជាតិចំនួន ៣៤ តាមនោះ បានឡើងដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤
នៅទូទាំងពិភពលោក ទាក់ទងនឹងបរិមាណគម្រោង នៅពីក្រោយតែសហរដ្ឋអាមេរិក អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
និងម៉ិកស៊ិកប៉ុណ្ណោះ។
ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
វៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលលេចធ្លោជាងគេ។ ទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់សណ្ឋាគារ C9
Hotelworks បានបង្ហាញថា បច្ចុប្បន្ននេះ វៀតណាមមានចំនួន ៤១%
នៃគម្រោងអចលនទ្រព្យប្រណិត ដែលកំពុងសាងសង់នៅអាស៊ី ជាអត្រាខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់។
មុននោះ អចលនទ្រព្យប្រណិតត្រូវបានអភិវឌ្ឍជាចម្បងនៅក្នុងគោលដៅទេសចរណ៍ និងរមណីយដ្ឋាន ប៉ុន្តែនាបច្ចុប្បន្ន និន្នាការនេះបានពង្រីកយ៉ាងខ្លាំងដល់ទីក្រុងធំៗផងដែរ។ យោងតាម Savills សារជីវកម្មធំៗទាំងបីគឺ Marriott International, IHG Hotels & Resorts និង Accor បច្ចុប្បន្ននេះ ស្រូបយកប្រហែល ៤០% នៃចំណែកទីផ្សារអចលនទ្រព្យប្រណីតនៅវៀតណាម៕