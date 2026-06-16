ព័ត៌មាន
វៀតណាមស្វាគមន៍ការប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់
កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានអំពីប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលទើបតែសម្រេចបានរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នោះ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោកស្រី Pham Thu Hang បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា៖ វៀតណាមស្វាគមន៍ការប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់។ យើងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចុះហត្ថលេខាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ហើយអនុវត្តន៍កិច្ចព្រមព្រៀងនេះឱ្យបានពេញលេញ ដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ប្រកបដោយចីរភាព ដែលនាំមកនូវសន្តិភាព និងស្ថិរភាពដល់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា រួមទាំងច្រកសមុទ្រ Hormuz ដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ និងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ ដើម្បីសន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក៕