ព័ត៌មាន
វៀតណាមស្នើឲ្យបែលហ្ស៊ិក ផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារការវិនិយោគ វៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Bui Thanh Son បានស្នើឱ្យបែលហ្ស៊ិកផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារការវិនិយោគវៀតណាម - សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំនេះ តាមនោះ ការពារសិទ្ធិ និងលើកទឹកចិត្តសហគ្រាសបែលហ្ស៊ិកជំរុញការវិនិយោគនៅវៀតណាម។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យបែលហ្ស៊ិកជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាម ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ ហើយលើកសំឡេងដើម្បីជំរុញឱ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) ដកកាតលឿងស្តីពីការទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់ គ្មានរបាយការណ៍និងគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងន (IUU) សម្រាប់ជលផលវៀតណាម។
រីឯខ្លួនវិញ ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធបែលហ្ស៊ិក លោក Peter De Roover បានអះអាងថា បែលហ្ស៊ិកយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីជាមួយវៀតណាមលើវិស័យដូចជា ពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគ កសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ កំពង់ផែសមុទ្រ ភស្តុភារ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៕