ព័ត៌មាន

វៀតណាមស្នើឲ្យបែលហ្ស៊ិក ផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារការវិនិយោគ វៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប

ក្នុងឱកាសចូលរួមវេទិកា Global Gateway លើកទី២ នាថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Bui Thanh Son បានជួបសន្ទនាជាមួយលោក Peter De Roover ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធបែលហ្សិក។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Bui Thanh Son បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធប៊ែលហ្សិក លោក Peter De Roover។ រូបភាព៖ ក្រសួងការបរទេស

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Bui Thanh Son បានស្នើឱ្យបែលហ្ស៊ិកផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារការវិនិយោគវៀតណាម - សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំនេះ តាមនោះ ការពារសិទ្ធិ និងលើកទឹកចិត្តសហគ្រាសបែលហ្ស៊ិកជំរុញការវិនិយោគនៅវៀតណាម។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យបែលហ្ស៊ិកជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាម ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ ហើយលើកសំឡេងដើម្បីជំរុញឱ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) ដកកាតលឿងស្តីពីការទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់ គ្មានរបាយការណ៍និងគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងន (IUU) សម្រាប់ជលផលវៀតណាម។

រីឯខ្លួនវិញ ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធបែលហ្ស៊ិក លោក Peter De Roover បានអះអាងថា បែលហ្ស៊ិកយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីជាមួយវៀតណាមលើវិស័យដូចជា ពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគ កសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ កំពង់ផែសមុទ្រ ភស្តុភារ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណីនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី

ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណីនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមទៅកាន់កូរ៉េខាងជើង និងចូលរួមខួបលើកទី ៨០ នៃការបង្កើតបក្សពលករកូរ៉េខាងជើង (១០ តុលា ១៩៤៥ - ១០ តុលា ២០២៥) នាថ្ងៃទី ១០ តុលា នៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាង អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹមអញ្ជើញជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានបក្សរួបរួមរុស្ស៊ី អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ សហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក Dmitry Medvedev។
