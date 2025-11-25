ព័ត៌មាន
វៀតណាមស្នើឱ្យ G២០ ត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការកសាងស្តង់ដារអភិបាលកិច្ច AI ដោយយុត្តិធម៌ តម្លាភាពនិងបរិយាប័ន្ន
អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងសម័យពិភាក្សា
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានចែករំលែកអាទិភាពយុទ្ធសាស្ត្រចំនួនបី។ ទីមួយ
កសាងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររ៉ែដែលយុត្តិធម៌ ស្មើភាព ស្ថិរភាព និងតម្លាភាព “សុខដុមរមនាអត្ថប្រយោជន៍ ចែករំលែកហានិភ័យ” ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ធ្វើពិពិធកម្មខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រ៉ែប្រកបដោយចីរភាព។
ទីពីរ
បង្កើតរបកគំហើញមួយក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់
ដែលផ្សាភ្ជាប់នឹងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារការងារទំនើប មានប្រសិទ្ធភាព និងប្រកបដោយចីរភាព។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវ ឱ្យ G២០
ផ្តល់អាទិភាពដល់ការឧបត្ថម្ភ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយ
ផលសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីចូលរួម និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍
ពីគំនិតផ្តួចផ្តើមសហប្រតិបត្តិការ; បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ
គោលនយោបាយ កម្មវិធី និងគម្រោងនានា ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់
បង្កើតការងារសម្រាប់យុវជន និងបណ្តុះបណ្តាលកម្មករជំនាញ
ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាព។
ទីបី កសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតសម្រាប់មនុស្ស ហើយមិនជំនួសមនុស្ស។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យ G២០ ត្រួសត្រាយផ្លួវក្នុងការកសាងស្តង់ដារអភិបាលកិច្ច AI ដោយយុត្តិធម៌ តម្លាភាព រួមបញ្ចូល សុវត្ថិភាព និងមនុសាស្ត្រ ដោយយកមនុស្សជាមជ្ឈមណ្ឌល។ មតិ ចែករំលែករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបានការស្វាគមន៍ និងវាយតម្លៃខ្ពស់ពីអង្គប្រជុំ៕