ព័ត៌មាន
វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមកំពូលទាំង ៨ ដែលមានលទ្ធផលខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការប្រកួតអូឡាំព្យាដរូបវិទ្យាអាស៊ីលើកទី ២៦
សិស្សទាំង ៨ នាក់នៃក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតអូឡាំព្យាដរូបវិទ្យាអាស៊ីលើកទី ២៦ - APhO ២០២៦ ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងប៊ូសាន ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧-២៥ ខែឧសភា បានឈ្នះមេដាយ រួមមានមេដាយប្រាក់ចំនួន ៦ គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធចំនួន ២ គ្រឿង។
ជាមួយនឹងលទ្ធផលនេះ វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមកំពូលទាំង ៨ ដែលមានពិន្ទុខ្ពស់បំផុត និងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមចំនួន ៥ ដែលសិស្សដែលចូលរួមទាំងអស់បានឈ្នះមេដាយ។ ជាពិសេស អ្នកចូលរួមប្រកួតវៀតណាមចំនួន ៥ នាក់ក្នុងចំណោម ៨ នាក់នៅ APhO ២០២៦ គឺជាសិស្សថ្នាក់ទី ១១។ ប្រការនេះបង្ហាញថា ក្រុមនេះមិនត្រឹមតែសម្រេចបានលទ្ធផលល្អនៅ APhO ២០២៦ ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបើកឱកាសដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការប្រកួតអូឡាំព្យាដរូបវិទ្យាអន្តរជាតិ (IPhO) ក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ ហើយបញ្ជាក់ថា វៀតណាមមានក្រុមទេពកោសល្យដ៏ជោគជ័យសម្រាប់ការប្រកួត APhO និង IPhO ២០២៧៕
ការប្រកួតកីឡាអូឡាំព្យាដរូបវិទ្យាអាស៊ីឆ្នាំ ២០២៦ នឹងមានក្រុមចំនួន២៨ មកពី ២៧ ប្រទេស និងដែនដី ដោយមានអ្នកចូលរួមប្រកួតចំនួន២០៩នាក់។ ការប្រកួតកីឡាអូឡាំព្យាដរូបវិទ្យាអាស៊ីគឺជាការប្រកួតប្រចាំឆ្នាំក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងបំផុតមួយសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យ ដោយប្រមូលផ្តុំក្រុមរូបវិទ្យាខ្លាំងៗជាច្រើនមកពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក៕