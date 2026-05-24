ព័ត៌មាន

វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមកំពូលទាំង ៨ ដែលមានលទ្ធផលខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការប្រកួតអូឡាំព្យាដរូបវិទ្យាអាស៊ីលើកទី ២៦

ជាមួយនឹងលទ្ធផលនេះ វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមកំពូលទាំង ៨ ដែលមានពិន្ទុខ្ពស់បំផុត និងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមចំនួន ៥ ដែលសិស្សដែលចូលរួមទាំងអស់បានឈ្នះមេដាយ។
ក្រុមវៀតណាមនឹងចូលរួមក្នុងការប្រកួតអូឡាំព្យាដរូបវិទ្យាអាស៊ីឆ្នាំ ២០២៦ (រូបថត៖ ក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល)

សិស្សទាំង ៨ នាក់នៃក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតអូឡាំព្យាដរូបវិទ្យាអាស៊ីលើកទី ២៦ - APhO ២០២៦ ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងប៊ូសាន ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧-២៥ ខែឧសភា បានឈ្នះមេដាយ រួមមានមេដាយប្រាក់ចំនួន ៦ គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធចំនួន ២ គ្រឿង។

ជាមួយនឹងលទ្ធផលនេះ វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមកំពូលទាំង ៨ ដែលមានពិន្ទុខ្ពស់បំផុត និងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមចំនួន ៥ ដែលសិស្សដែលចូលរួមទាំងអស់បានឈ្នះមេដាយ។ ជាពិសេស អ្នកចូលរួមប្រកួតវៀតណាមចំនួន ៥ នាក់ក្នុងចំណោម ៨ នាក់នៅ APhO ២០២៦ គឺជាសិស្សថ្នាក់ទី ១១។ ប្រការនេះបង្ហាញថា ក្រុមនេះមិនត្រឹមតែសម្រេចបានលទ្ធផលល្អនៅ APhO ២០២៦ ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបើកឱកាសដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការប្រកួតអូឡាំព្យាដរូបវិទ្យាអន្តរជាតិ (IPhO) ក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ ហើយបញ្ជាក់ថា វៀតណាមមានក្រុមទេពកោសល្យដ៏ជោគជ័យសម្រាប់ការប្រកួត APhO និង IPhO ២០២៧៕

ការប្រកួតកីឡាអូឡាំព្យាដរូបវិទ្យាអាស៊ីឆ្នាំ ២០២៦ នឹងមានក្រុមចំនួន២៨ មកពី ២៧ ប្រទេស និងដែនដី ដោយមានអ្នកចូលរួមប្រកួតចំនួន២០៩នាក់។ ការប្រកួតកីឡាអូឡាំព្យាដរូបវិទ្យាអាស៊ីគឺជាការប្រកួតប្រចាំឆ្នាំក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងបំផុតមួយសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យ ដោយប្រមូលផ្តុំក្រុមរូបវិទ្យាខ្លាំងៗជាច្រើនមកពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក៕

តាម vovworld.vn/km-KH

ធានានូវភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញការងារលើកលែងទោស

នារសៀលថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល (ហាណូយ) លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍ ហ្វាម យ៉ា ទូច ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាលើកលែងទោសឆ្នាំ ២០២៦ បានដឹកនាំសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ដើម្បីពិនិត្យ និងអនុម័តលើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសដែលដាក់ជូនប្រធានរដ្ឋវៀតណាម សូមឲ្យដោះលែងទោសមុនកាលកំណត់។
