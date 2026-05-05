ព័ត៌មាន
វៀតណាមសំណូមពរឲ្យចិនគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកនេសាទវៀតណាម
នាថ្ងៃទី ៥ ឧសភានេះ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានដែលសួរអំពីប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមចំពោះការដែលនាពេលថ្មីៗនេះ ចិនបានចេញផ្សាយបទរហាមឃាត់ការនេសាទពីថ្ងៃទី ១ ឧសភា ដល់ថ្ងៃទី ១៦ សីហា នៅតំបន់មួយចំនួននៃសមុទ្រខាងកើត អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោកស្រី ហ្វាម ធូហាំង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ គោលជំហររបស់វៀតណាមចំពោះបទហាមឃាត់ការនេសាទរបស់ចិននៅសមុទ្រខាងកើត គឺឥតងាក់រ៉េ ហើយត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ។ វៀតណាមសំណូមពរ ឱ្យចិនគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមលើប្រជុំកោះ Hoang Sa ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ ក៏ដូចជាអធិបតេយ្យភាព សិទ្ធិអធិបតេយ្យភាព និងសិទ្ធិយុត្តាធិការរបស់ វៀតណាមលើតំបន់សមុទ្រដែលបានកំណត់ ស្របតាមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ ១៩៨២ (UNCLOS ១៩៨២); គោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកនេសាទវៀតណាមក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មស្របច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹករបស់វៀតណាម និងនៅក្នុងដែនទឹកនៅខាងក្រៅយុត្តាធិការជាតិស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ ជាពិសេស UNCLOS ១៩៨២; ជៀសវាងសកម្មភាពដែលធ្វើឱ្យស្ថានការណ៍ស្មុគស្មាញ និងរួមចំណែកដល់ការរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងសណ្តាប់ធ្នាប់សមុទ្រដែលផ្អែកលើច្បាប់នៅសមុទ្រខាងកើត៕