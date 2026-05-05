Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមសំណូមពរឲ្យចិនគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកនេសាទវៀតណាម

វៀតណាមសំណូមពរឱ្យចិនគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមលើប្រជុំកោះ Hoang Sa ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ ក៏ដូចជាអធិបតេយ្យភាព សិទ្ធិអធិបតេយ្យភាព និងសិទ្ធិយុត្តាធិការរបស់វៀតណាមលើតំបន់សមុទ្រដែលបានកំណត់ ស្របតាមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ ១៩៨២ (UNCLOS ១៩៨២)។

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស លោកស្រី ហ្វាម ធូហាំង (រូបថត៖ VNA)

នាថ្ងៃទី ៥ ឧសភានេះ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានដែលសួរអំពីប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមចំពោះការដែលនាពេលថ្មីៗនេះ ចិនបានចេញផ្សាយបទរហាមឃាត់ការនេសាទពីថ្ងៃទី ១ ឧសភា ដល់ថ្ងៃទី ១៦ សីហា នៅតំបន់មួយចំនួននៃសមុទ្រខាងកើត អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោកស្រី ហ្វាម ធូ​ហាំង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ គោលជំហររបស់វៀតណាមចំពោះបទហាមឃាត់ការនេសាទរបស់ចិននៅសមុទ្រខាងកើត គឺឥតងាក់រ៉េ ហើយត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ។ វៀតណាមសំណូមពរ ឱ្យចិនគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមលើប្រជុំកោះ Hoang Sa ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ ក៏ដូចជាអធិបតេយ្យភាព សិទ្ធិអធិបតេយ្យភាព និងសិទ្ធិយុត្តាធិការរបស់ វៀតណាមលើតំបន់សមុទ្រដែលបានកំណត់ ស្របតាមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ ១៩៨២ (UNCLOS ១៩៨២); គោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកនេសាទវៀតណាមក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មស្របច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹករបស់វៀតណាម និងនៅក្នុងដែនទឹកនៅខាងក្រៅយុត្តាធិការជាតិស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ ជាពិសេស UNCLOS ១៩៨២; ជៀសវាងសកម្មភាពដែលធ្វើឱ្យស្ថានការណ៍ស្មុគស្មាញ និងរួមចំណែកដល់ការរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងសណ្តាប់ធ្នាប់សមុទ្រដែលផ្អែកលើច្បាប់នៅសមុទ្រខាងកើត៕

តាម vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អះអាងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមចំពោះដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន

អះអាងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមចំពោះដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតី Ferdinand Romualdez Marcos Jr. នៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន ប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ឆ្នាំ ២០២៦ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤៨ នៅទីក្រុង Cebu ប្រទេសហ្វីលីពីន ចាប់ពីថ្ងៃទី ៧-៨ ខែឧសភា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top