ព័ត៌មាន

វៀតណាមលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ខ្លួនជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ

ក្រុមហ៊ុនឡូជីស្ទិចរុស្ស៊ីជាច្រើនបានបើកផ្លូវរថភ្លើង និងផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក ដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-រុស្ស៊ី ក្នុងនោះ FESCO គ្រុប ជាមួយនឹងគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែសមុទ្រទីក្រុងហូជីមិញទៅកាន់កំពង់ផែដឹកជញ្ជូនទំនិញអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់។

រូបថតឧទាហរណ៍។ រូបថត៖ VNA

អគ្គនាយករងផ្នែកឡូជីស្ទិចនៃ FESCO ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Vladivostok ប្រទេសរុស្ស៊ី លោក German Maslov នាពេលថ្មីៗនេះបានមានប្រសាសន៍ថា បន្ទាប់ពីរយៈពេលពីរឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការផ្លូវសមុទ្រតភ្ជាប់ទីក្រុង Vladivostok ជាមួយកំពង់ផែ វៀតណាម FESCO បានកើនឡើងដល់ ៣ នាវាដំណើការជាប្រចាំ។ បរិមាណទំនិញរវាងវៀតណាម និងរុស្ស៊ីដែល FESCO ដឹកជញ្ជូននៅឆ្នាំនេះបានកើនឡើង ១៦% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ទំនិញពីបណ្តាប្រទេសអាស៊ានទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ត្រូវបាន FESCO ដឹកជញ្ជូនតាមរយៈកំពង់ផែវៀតណាមផងដែរ។ លោក Maslov បានអះអាងថា វៀតណាមបានក្លាយទៅជាទីតាំងដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសកម្មភាពឡូជីស្ទិចនៅក្នុងតំបន់នេះ។

ក្រៅពីផ្លូវទៅកាន់រុស្ស៊ី វៀតណាមក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលសំខាន់ក្នុងផ្លូវក្នុងតំបន់ដែរ FESCO មានផ្លូវហោះហើរវៀតណាម-ម៉ាឡេស៊ី វៀតណាម-ឥណ្ឌូនេស៊ី វៀតណាម-ថៃ។ លោក Maslov បានអត្ថាធិប្បាយថា វៀតណាមជាកំពង់ផែសមុទ្រដ៏សំខាន់សម្រាប់ផែនទីដឹកជញ្ជូនជាមួយអាស៊ាន ដែលជាកត្តាបង្កើនការដឹកជញ្ជូនទំនិញរវាងរុស្ស៊ី និងអាស៊ាន។ បច្ចុប្បន្ន FESCO បានបើកការិយាល័យតំណាងនៅវៀតណាម ហើយកំពុងពិចារណាលើផែនការសាងសង់ឃ្លាំង ច្រកទ្វារ និងបើកអាជីវកម្មរួមគ្នា៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

