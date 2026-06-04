ព័ត៌មាន
វៀតណាមរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការជំរុញភាពជាដៃគូមេគង្គ-សហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Dang Hoang Giang អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម និងលោក Michael DeSombre ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក។ (រូបថត៖ VNA)
ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោក Dang Hoang Giang អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម បានស្នើអាទិភាពចំនួនបួនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលខាងមុខ។ ទីមួយ ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏ជាក់ស្ដែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសមេគង្គនីមួយៗ ដោយរួមចំណែកដល់ការកសាងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ MUSP។ ទីពីរ ការជំរុញការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការតភ្ជាប់ផលិតកម្ម ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ប្រកបដោយភាពធន់ និងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារឧស្ម័នធម្មជាតិរាវ (LNG)។ ទីបី ការសម្របសម្រួលក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខមិនមែនប្រពៃណី ជាពិសេស ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត ការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិត ការជួញដូរគ្រឿងញៀន និងការជួញដូរមនុស្ស។ ទីបួន ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកគឺជាចំណុចកណ្តាលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវជំរុញការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ រួមទាំងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ក្នុងការប្រមូល និងវិភាគទិន្នន័យ និងធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលផងដែរ។
ចំណែកលោក Michael DeSombre ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក បានបញ្ជាក់ជាថ្មីថា ទន្លេមេគង្គគឺជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងគោលនយោបាយមហាសមុទ្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយចំនួន ១៤ លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការនៅឆ្នាំ ២០២៦។ ក្នុងរយៈពេលខាងមុខ តាមរយៈភាពជាដៃគូ MUSP សហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងចង់គាំទ្រអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គឱ្យ «មានសុវត្ថិភាព ភាពរឹងមាំ និងវិបុលភាពជាងមុន»៕