Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមប្រកាន់តម្លៃ​​នៃ​ការសន្ទនា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សន្តិភាព ស្ថិរភាព និង​ការអភិវឌ្ឍ

នាថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី ៥៩ និងសន្និសីទពាក់ព័ន្ធដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហ័យ ជុង បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហូឡង់ លោក Tom Berendsen (ថម ប៊េរិនសិន)។
លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហ័រ ជុង បានជួបជាមួយលោក Sultan bin Saad Al Muraikhi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាតា។ រូបថត៖ VNA

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបបានឯកភាពគ្នាបន្តពង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់កម្រិត ជាពិសេសនៅកម្រិតខ្ពស់ និងសម្របសម្រួលការរៀបចំសម័យប្រជុំលើកទី ៩ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលវៀតណាម-ហូឡង់ ស្តីពីការសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការគ្រប់គ្រងទឹកនៅវៀតណាម។ រដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ ហ័យ ជុង បានស្នើឱ្យប្រទេសហូឡង់ផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារការវិនិយោគវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប (EVIPA) ឱ្យបានឆាប់ៗ។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើកកម្ពស់ការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សបច្ចេកទេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ និងតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនវានុវត្តន៍ អភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មស៊ីមីកុងដុកទ័រ និងបង្កើនសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យារបស់វៀតណាម។

ក្នុងជំនួបជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលុចសំបួរ លោក Xavier Bettel ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាពិចារណាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាសសរស្តម្ភសំខាន់មួយនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី។ លើកកម្ពស់ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស និងការតភ្ជាប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ មូលនិធិវិនិយោគ ផ្សារភាគហ៊ុន និងសហគមន៍ធុរកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរ។ លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហ័យ ជុង បានស្នើការគាំទ្រពីលុចសំបួរចំពោះវៀតណាមក្នុងការកៀរគរធនធានសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលធន ការកែលម្អសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងការធ្វើឱ្យក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយស្តីពីពន្ធដារ និងមូលបត្រមានភាពល្អឥតខ្ចោះ។ រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាពង្រឹងការសម្របសម្រួលនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ និងវេទិកាពហុភាគី ព្រមទាំងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងលុចសំបួរជាមួយអាស៊ាន និងតំបន់។ រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្រាប់ប្រទេសនានាក្នុងការពង្រឹងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវតម្លៃនៃការសន្ទនា និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងរួមគ្នាថែរក្សាមូលដ្ឋានគ្រឹះចាំបាច់សម្រាប់សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍ។ នៅថ្ងៃដដែលនោះ លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហ័រ ជុង បានជួបជាមួយលោក Sultan bin Saad Al Muraikhi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាតាផងដែរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសិល្បៈពិសេស អាយុ ២០ ឆ្នាំជារៀងរហូត

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសិល្បៈពិសេស "អាយុ ២០ ឆ្នាំជារៀងរហូត"

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា បានអះអាងថា៖ ពលីកម្មនិងការលះបង់របស់វីរៈយុទ្ធជនពលី យុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនជំងឺ និងជនមាន គុណូបការៈ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ប្រទេសជាតិមានសន្តិភាព ឯកភាព និងការអភិវឌ្ឍនាពេលបច្ចុប្បន្ន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top