ព័ត៌មាន
វៀតណាមប្រកាន់តម្លៃនៃការសន្ទនា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបបានឯកភាពគ្នាបន្តពង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់កម្រិត ជាពិសេសនៅកម្រិតខ្ពស់ និងសម្របសម្រួលការរៀបចំសម័យប្រជុំលើកទី ៩ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលវៀតណាម-ហូឡង់ ស្តីពីការសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការគ្រប់គ្រងទឹកនៅវៀតណាម។ រដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ ហ័យ ជុង បានស្នើឱ្យប្រទេសហូឡង់ផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារការវិនិយោគវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប (EVIPA) ឱ្យបានឆាប់ៗ។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើកកម្ពស់ការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សបច្ចេកទេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ និងតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនវានុវត្តន៍ អភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មស៊ីមីកុងដុកទ័រ និងបង្កើនសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យារបស់វៀតណាម។
ក្នុងជំនួបជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលុចសំបួរ លោក Xavier Bettel ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាពិចារណាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាសសរស្តម្ភសំខាន់មួយនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី។ លើកកម្ពស់ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស និងការតភ្ជាប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ មូលនិធិវិនិយោគ ផ្សារភាគហ៊ុន និងសហគមន៍ធុរកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរ។ លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហ័យ ជុង បានស្នើការគាំទ្រពីលុចសំបួរចំពោះវៀតណាមក្នុងការកៀរគរធនធានសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលធន ការកែលម្អសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងការធ្វើឱ្យក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយស្តីពីពន្ធដារ និងមូលបត្រមានភាពល្អឥតខ្ចោះ។ រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាពង្រឹងការសម្របសម្រួលនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ និងវេទិកាពហុភាគី ព្រមទាំងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងលុចសំបួរជាមួយអាស៊ាន និងតំបន់។ រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្រាប់ប្រទេសនានាក្នុងការពង្រឹងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវតម្លៃនៃការសន្ទនា និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងរួមគ្នាថែរក្សាមូលដ្ឋានគ្រឹះចាំបាច់សម្រាប់សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍ។ នៅថ្ងៃដដែលនោះ លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហ័រ ជុង បានជួបជាមួយលោក Sultan bin Saad Al Muraikhi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាតាផងដែរ៕