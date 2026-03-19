វៀតណាមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការគោរពនិងធានាសិទ្ធិសេរីភាពខាងជំនឿសាសនា

វៀតណាមអះអាងនូវគោលនយោបាយដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ខ្លួននោះគឺ ការគោរពនិងធានាសិទ្ធិមនុស្ស រួមទាំងសិទ្ធិសេរីភាពខាងជំនឿសាសនាផងដែរ។
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោកស្រី Pham Thu Hang។ (រូបថត៖ VNA)

នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំរបស់ក្រសួងការបរទេសនៅទីក្រុងហាណូយ ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានអំពីការដែលគណៈកម្មាធិការសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិរបស់អាមេរិក (USCIRF) នៅក្នុងរបាយការណ៍ជាប្រចាំថ្មីៗនេះ បានស្នើឲ្យដាក់វៀតណាមចូលក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសទាក់ទងនឹងសេរីភាពខាងសាសនា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោកស្រី Pham Thu Hang បានថ្លែងថា៖

“នេះជាការវាយតម្លៃដែលមិនសត្យានុម័ត មិនត្រឹមត្រូវ និងផ្អែកលើភស្តុតាងដែលមានចេតនាអាក្រក់ តំរង់ទៅលើប្រទេសវៀតណាម។ វៀតណាមអះអាងនូវគោលនយោបាយដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ខ្លួននោះគឺ ការគោរពនិងធានាសិទ្ធិមនុស្ស រួមទាំងសិទ្ធិសេរីភាពខាងជំនឿសាសនាផងដែរ។ យើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈជាមួយភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាដែលភាគីទាំងពីរមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នា ដោយឈរលើស្មារតីស្មោះត្រង់ បើកចំហ និងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក ស្របតាមភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដើម្បីសន្តិភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរ”។

នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះដែរ ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពទាក់ទងនឹងការការពារពលរដ្ឋវៀតណាមនៅមជ្ឈិមបូព៌ា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកស្រី Pham Thu Hang បាននិយាយថា ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវស្ថានភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ា ហើយបានចាត់វិធានការដើម្បីការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ពលរដ្ឋវៀតណាមដែលធ្វើដំណើរកំសាន្ត ឬឆ្លងកាត់ជាបណ្តោះអាសន្ន ហើយត្រូវបានលុបចោលជើងហោះហើរដោយសារតែការបិទដែនអាកាសនោះ បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសវៀតណាមវិញ ឬឡើងជើងហោះហើរបន្ទាប់ដើម្បីចាកចេញពីមជ្ឈិមបូព៌ា៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

ការតភ្ជាប់វៀតណាមនិងចិនតាមរយៈផ្លូវដែក គឺជារបកគំហើញជាយុទ្ធសាស្ត្រ

ការតភ្ជាប់វៀតណាមនិងចិនតាមរយៈផ្លូវដែក គឺជារបកគំហើញជាយុទ្ធសាស្ត្រ

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើង Dong Dang ខេត្តឡាងសឺន លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានដឹកនាំជំនួបធ្វើការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នមជ្ឈិម និងមូលដ្ឋានមួយចំនួន លើការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លូវដែករវាងវៀតណាម-ចិន។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ក៏បានចូលរួមផងដែរ។
