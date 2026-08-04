ព័ត៌មាន
វៀតណាមនឹងទទួលតួនាទីជាអនុប្រធាននៃវៀតណាមបង្ហើយក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ស្តីពីការបង្ការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោកសម័យប្រជុំលើកទី៤៩ គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
ក្នុងបទបង្ហាញសង្ខេបនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ទៅកាន់រដ្ឋសភា នាយឧត្តមសេនីយ៍ លោកផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “ការស្រាវជ្រាវ ការអភិវឌ្ឍ និងការប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់នេះ គឺជាតម្រូវការបន្ទាន់មួយដើម្បីធ្វើឱ្យគោលការណ៍ណែនាំ និងគោលនយោបាយរបស់បក្ស ស្តីពីការការពារមាតុភូមិតាំងពីដំបូង ពីចម្ងាយ និងមុនពេលប្រទេសជាតិជួបគ្រោះថ្នាក់; ធានាការពារជាតិ និងសន្តិសុខ អភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍; ធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងសកម្ម ធ្វើឱ្យសុក្រិតនីតិរដ្ឋសង្គមនិយមនៅវៀតណាម កសាងប្រព័ន្ធច្បាប់សមកាលកម្មនិងឯកភាព ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃការបង្ការ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យសន្តិសុខប្រពៃណី និងក្រៅប្រពៃណីក្នុងស្ថានភាពថ្មី។ ទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះ ធានាការបំពេញការប្តេជ្ជាចិត្ត និងកាតព្វកិច្ចជាតិលើការបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីកសាយភាយអាវុធ ប្រល័យលោកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ក្រោមសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលវៀតណាមជាសមាជិក”។
ខ្លឹមសារជាមូលដ្ឋាននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់បានបន្ថែមបទប្បញ្ញត្តិថ្មីៗ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ និងស្តង់ដារអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធ។
ក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាជាក្រុម សមាជិកសភាបានឯកភាពលើភាពចាំបាច់នៃការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោក តាមនោះ បំពេញរាល់ការប្តេជ្ញាចិត្ត និងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់វៀតណាម៕