វៀតណាមនិងអាមេរិកពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍
ដោយវាយតម្លៃថា រដ្ឋ Oregon គឺជា “ព្រៃឈើ Silicon” ជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយក្នុងចំណោមមជ្ឈមណ្ឌលឈានមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ semiconductor និងថាមពលកកើតឡើងវិញនោះ លោកប្រធានរដ្ឋ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា រដ្ឋ Oregon គឺជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយរបស់វៀតណាម។ លោកប្រធាន រដ្ឋ លឿង គឿង បានស្នើឱ្យលោកតំណាងរាស្ត្រ Nguyen Ba Loc និងគណៈប្រតិភូ តំណាងរាស្ត្រ បន្តគាំទ្រទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីវៀតណាម-អាមេរិក ពង្រឹងកិច្ចសហ ប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍; ជួយឧបត្ថម្ភ វៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតង ឧស្សាហកម្ម semiconductor បណ្តុះ បណ្តាលធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់; គាំទ្រ និងជំរុញសហរដ្ឋ អាមេរិកឱ្យទទួលស្គាល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សាររបស់វៀតណាមនាពេលឆាប់ៗ ហើយដកវៀតណាមចេញពីបញ្ជីប្រទេសដែលរងការរឹតត្បិតលើការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។
ដោយវាយតម្លៃថា សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅរដ្ឋ Oregon មិនត្រឹមតែធ្វើ សមាហរណកម្មបានយ៉ាងល្អក្នុងសង្គមប្រទេសសាម៉ីប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាស្ពាន មិត្តភាពដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះ លោកប្រធានរដ្ឋបានសង្កត់ធ្ងន់ថា បក្ស និងរដ្ឋវៀតណាមជានិច្ចកាលចាត់ទុកសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅឯបរទេស និយាយរួម និងសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយដោយឡែក ជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីសហគមន៍ជនជាតិវៀតណាមបានឡើយ។
រីឯខ្លួនវិញ គណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋ Oregon បានអះអាងថា នឹងបន្តគាំទ្រ ដល់ការពង្រីកទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាម ពិចារណាលើលទ្ធភាព នៃការរៀបចំកម្មវិធីជំរុញពាណិជ្ជកម្ម តភ្ជាប់ការសិក្សា ការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិង ប្រជាជន ព្រមទាំងស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពីវៀតណាមទៅបំពេញ ទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋ Oregon នាពេលខាងមុខ។ គណៈប្រតិភូក៏បានសន្យាបន្តរួមដំណើរ ជាមួយសហគមន៍ជនវៀតណាមក្នុងរដ្ឋ គាំទ្រ ការពារសិទ្ធិ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌ សម្រាប់សហគមន៍អាណិកជនវៀតណាម ពង្រីកតួនាទីជាស្ពានដ៏មានប្រសិទ្ធ ភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរ៕