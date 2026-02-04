ព័ត៌មាន
វៀតណាមនិងហ្ស៊កដានី គួរតែក្លាយជាដៃគូដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តឈានមុខគេរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗ
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទាំងហ្ស៊កដានី និងវៀតណាម កំពុងស្ថិតនៅពេលវេលាបង្កើតយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី ហើយចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ។ ក្នុងស្មារតីនោះ លោកអគ្គលេខាបក្ស បានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមក្នុងការពង្រឹង និងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពជាមួយហ្ស៊កដានីបន្ថែមទៀត។
លោក Mazen Turki El Qadi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របានឲ្យដឹងថា ហ្ស៊កដានីមានបំណងចង់សហការ និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យដែលវៀតណាមមានប្រៀបខ្លាំង ជាពិសេសក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងបច្ចេកវិទ្យាដែលទើបលេចចេញ។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងលោកប្រធានសភាតំណាងរាស្រ្ត Mazen Turki El Qadi បានឯកភាពគ្នាថា ប្រទេសទាំងពីរគួរតែក្លាយជាដៃគូដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តឈានមុខគេរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗ ហើយពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ និងសេដ្ឋកិច្ចជាដើម។
ភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពសហការគ្នាដើម្បីរួមចំណែកជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាព ដោះស្រាយជម្លោះ និងការកសាងឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ រួមទាំងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពដើម្បីបញ្ឈប់ជម្លោះនៅតំបន់ហ្គាហ្សា ដែលទាំងវៀតណាម និងហ្ស៊កដានីជាសមាជិកផងដែរ៕