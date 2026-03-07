ព័ត៌មាន
វៀតណាមនិងរុស្ស៊ីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះ និងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍លើការព្រមាន ការបង្ការស្ថានភាពអាសន្ន និងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះ និងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះ។ លោកក៏បានសម្តែង ក្តីសង្ឃឹមថា រុស្ស៊ីនឹងលើកកម្ពស់ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា ការផលិតឧបករណ៍បច្ចេកទេស និងយានយន្តរួមគ្នា រៀបចំលំហាត់រួមគ្នា និងបន្តគាំទ្រវៀតណាមក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល និងអប់រំបុគ្គលិកក្នុងវិស័យនេះ។
ចំពោះលោកវិញ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្ថានភាពអាសន្នរុស្ស៊ី លោក Aleksandr Kurenkov បានថ្លែងថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងស្ថានភាពអាសន្ន និងភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់នៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី និងក្រសួងនគរបាលវៀតណាម នៅតែជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់មួយ នៅក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយរវាងវៀតណាម និងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី; អះអាងថា លោកនឹងខិតខំពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយភ្នាក់ងារវៀតណាម ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យ និងខ្លឹមសារដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើង៕