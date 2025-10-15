ព័ត៌មាន
វៀតណាមនិងទួរគីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មការពារជាតិ
នៅក្នុងជំនួបនេះ រដ្ឋមន្ត្រីលោក Phan Van Giang បានអះអាងថា វៀតណាមមានបំណងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិទ្វេភាគីនិងពហុភាគី; ការទិញឧបករណ៍ការពាររបស់ វៀតណាមពីដៃគូ មានគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពការពារប្រទេស បម្រើគោលបំណងការពារមាតុភូមិនិងការពារសន្តិភាព។ វៀតណាមចាប់អារម្មណ៍លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មការពារជាតិ ឆ្ពោះទៅគោលដៅ ម្ចាស់ការក្នុងការផលិតឧបករណ៍យោធា។
នាយឧត្តមសេនីយ៍លោក Phan Van Giang បានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរបន្តសម្របសម្រួល នាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ និងជាក់ស្តែង។ ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីគាំទ្រ និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់សហគ្រាសឧស្សាហកម្មការពារជាតិទួរគី ឧទ្ទេសនាមផលិតផល ក៏ដូចជាស្វែងយល់ពីវិស័យសហប្រតិបត្តិការសមស្របទៅនឹងតម្រូវការ និងសមត្ថភាពរបស់ភាគីទាំងពីរ។
រីឯខ្លួនវិញ ប្រធានទីភ្នាក់ងារឧស្សាហកម្មការពារជាតិទួរគី លោក Haluk Gorgun សង្ឃឹមថា នាពេលខាងមុខ ប្រទេសទាំងពីរនឹងពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិទ្វេភាគីបន្ថែមទៀត៕