ព័ត៌មាន
វៀតណាមនិងចិនបើកបន្ថែមខ្សែផ្លូវភស្តុភារកម្មតាមផ្លូវដែកឆ្លងដែន
វៀតណាមនិងចិនទើបតែបើកដំណើរការខ្សែផ្លូវភស្តុភារកម្មឆ្លងដែនមួយទៀត។
យោងតាមក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកណាននីងចិន នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា រថភ្លើងកុងតឺន័រ
ដែលដឹកកាល់ស្យូម អ៊ីដ្រូស៊ីតចំនួន ១៧០ តោនបានចាកចេញពីស្ថានីយ៍ Guigang
ក្នុងតំបន់ស្វយ័ត Guangxi Zhuang ដោយឆ្លងកាត់កំពង់ផែផ្លូវដែកអន្តរជាតិណាននីង
មុនពេលដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ស្ថានីយ៍ Yen Vien ក្នុងប្រទេសវៀតណាម។
នេះគឺជាខ្សែផ្លូវភស្តុភារកម្មឆ្លងដែនថ្មី ដែលបានបើកបន្ទាប់ពីខ្សែផ្លូវ "Liuzhou
- Nanning - Vietnam" ត្រូវបានបើកដំណើរការ។
ការបំពេញបន្ថែមផ្លូវភស្តុភារកម្មថ្មី ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្កើតច្រករបៀងភស្តុភារកម្មដែលមានស្ថេរភាព និងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងខេត្ត Guangxi (ចិន) និងវៀតណាម ព្រមទាំងពង្រឹងការតភ្ជាប់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់តំបន់ផងដែរ។ នាពេលអនាគត ផ្លូវដែកណាននីងនឹងបន្តកែលម្អគុណភាពរថភ្លើងពហុមធ្យោបាយរវាងវៀតណាម និងចិន និងបង្កើនការតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ៕