ព័ត៌មាន

វៀតណាមនិងចិនបើកបន្ថែមខ្សែផ្លូវភស្តុភារកម្មតាមផ្លូវដែកឆ្លងដែន

នេះគឺជាខ្សែផ្លូវភស្តុភារកម្មឆ្លងដែនថ្មី ដែលបានបើកបន្ទាប់ពីខ្សែផ្លូវ "Liuzhou - Nanning - Vietnam" ត្រូវបានបើកដំណើរការ។
ទំនិញត្រូវបានប្រមូលនៅកំពង់ផែផ្លូវដែកអន្តរជាតិណាននីង ខេត្តក្វាងស៊ី មុនពេលដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈរថភ្លើងពហុមធ្យោបាយវៀតណាម-ចិន។ (រូបថត៖ VNA)

វៀតណាមនិងចិនទើបតែបើកដំណើរការខ្សែផ្លូវភស្តុភារកម្មឆ្លងដែនមួយទៀត។ យោងតាមក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកណាននីងចិន នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា រថភ្លើងកុងតឺន័រ ដែលដឹកកាល់ស្យូម អ៊ីដ្រូស៊ីតចំនួន ១៧០ តោនបានចាកចេញពីស្ថានីយ៍ Guigang ក្នុងតំបន់ស្វយ័ត Guangxi Zhuang ដោយឆ្លងកាត់កំពង់ផែផ្លូវដែកអន្តរជាតិណាននីង មុនពេលដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ស្ថានីយ៍ Yen Vien ក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ នេះគឺជាខ្សែផ្លូវភស្តុភារកម្មឆ្លងដែនថ្មី ដែលបានបើកបន្ទាប់ពីខ្សែផ្លូវ "Liuzhou - Nanning - Vietnam" ត្រូវបានបើកដំណើរការ។

ការបំពេញបន្ថែមផ្លូវភស្តុភារកម្មថ្មី ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្កើតច្រករបៀងភស្តុភារកម្មដែលមានស្ថេរភាព និងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងខេត្ត Guangxi (ចិន) និងវៀតណាម ព្រមទាំងពង្រឹងការតភ្ជាប់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់តំបន់ផងដែរ។ នាពេលអនាគត ផ្លូវដែកណាននីងនឹងបន្តកែលម្អគុណភាពរថភ្លើងពហុមធ្យោបាយរវាងវៀតណាម និងចិន និងបង្កើនការតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

ធានាថាប្រជាជនមានផ្ទះជួលសម្រាប់រស់នៅ

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយ និងក្រសួងនានាស្តីពីផ្ទះជួលសម្រាប់រស់នៅ។
