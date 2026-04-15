ព័ត៌មាន

វៀតណាមនិងចិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗរវាងក្រសួង ផ្នែក​និងមូលដ្ឋាននានា​របស់​វៀតណាម​និង​ចិន បានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា នៅទីក្រុងប៉េកាំង ដោយមានការចូលរួមពីអគ្គលេខាបក្ស ជាប្រធានរដ្ឋចិន លោក ស៊ី ជីនពីង និងអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម​។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម និងអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិន លោក ស៊ី ជីនពីង បានធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការ។ រូបថត៖ VNA

ឯកសារសហប្រតិបត្តិការរួមមាន៖ អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមសន្តិសុខសកល; អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទីក្រុងហាណូយ និងទីក្រុងប៉េកាំងដំណាក់កាលឆ្នាំ២០២៦-២០៣០; ពិធីសារស្តីពីការបង្កើត ការគ្រប់គ្រង និងដំណើរការខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរវាងក្រសួង​នគរបាលនៃប្រទេសទាំងពីរ; ផែនការសហប្រតិបត្តិការរវាងបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងបក្សកុម្មុយនិស្តចិនសម្រាប់ដំណាក់កាល ឆ្នាំ២០២៦-២០៣០; អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបណ្តុះបណ្តាលក្នុង​វិស័យ​ផ្លូវដែក ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពសម្រាប់បុគ្គលិក​ក្នុង​វិស័យ​ផ្លូវដែក​វៀតណាម; អនុស្សរណៈ យោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យ​ដូចជា៖ ការអប់រំវិជ្ជាជីវៈ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល យុត្តិធម៌ វប្បធម៌ និងសិល្បៈ៕​

តាម vovworld.vn/km-KH

យុវជនបន្តជាស្ពានដ៏សំខាន់ក្នុងការពូនជ្រុំ​ចំណង​មិត្តភាពវៀតណាម-ចិន

យុវជនបន្តជាស្ពានដ៏សំខាន់ក្នុងការពូនជ្រុំ​ចំណង​មិត្តភាពវៀតណាម-ចិន

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម បានចាត់ទុកថា យុវជន និងជំនាន់វ័យក្មេង​នៃប្រទេសទាំងពីរអាចមានមោទនភាព និងគោរពទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ចិន ដែលត្រូវបានពូនជ្រុំ​ដោយ​លោកប្រធានហូជីមិញ និងលោកប្រធាន ម៉ៅ សេទុង រួមជាមួយអ្នក​បដិវត្តន៍ជំនាន់មុនៗនៃប្រទេសទាំងពីរ​។
