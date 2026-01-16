ព័ត៌មាន
វៀតណាមនិងកម្ពុជា ត្រូវជំរុញការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មព្រំដែន
នៅក្នុងពិធីនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើឱ្យវៀតណាម និងកម្ពុជា ជំរុញការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មព្រំដែន។ វៀតណាមមានបំណង ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជា ជាពិសេសសម្រាប់ផលិតផលដូចជា ស្រូវអង្ករ គ្រាប់ស្វាយចន្ទី និងកៅស៊ូ ដើម្បីជំរុញឧស្សាហកម្មកែច្នៃ និងនាំចេញនាំចូល ជំរុញការតភ្ជាប់ព្រំដែន និងច្រកទ្វារព្រំដែន ព្រមទាំងស្វែងរកវិធានការដើម្បីនាំទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឱ្យឈានដល់ ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់អាជីវកម្មវៀតណាមដែលវិនិយោគ និងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជា។ ទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះ ភាគីទាំងពីរបន្តសហការគ្នាក្នុងការងារបោះបង្គោលព្រំដែន និងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនគោក។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យកម្ពុជាបន្តយកចិត្តទុកដាក់ និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលលើស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ ក្នុងនោះមានការផ្តល់សញ្ជាតិដល់ប្រជាជនដើមកំណើតវៀតណាម ដើម្បីប្រជាជនដើមកំណើតវៀតណាមស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅ។ ក្នុងឱកាសនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរួមចំណែកវិជ្ជមានរបស់លោកស្រីឯកអគ្គរាជទូត ជា គឹមថា ក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួង វិស័យ មូលដ្ឋាន និងការតភ្ជាប់ការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជនរវាងប្រទេសទាំងពីរ។
រីឯខ្លួនវិញលោកស្រី ជា គឹមថា បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគោលនយោបាយ កែទម្រង់ និងបង្រួមក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់វៀតណាម ហើយបានសម្តែងទំនុកចិត្តថា មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀត ណាម នឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ ហើយវៀតណាមនឹងសម្រេចបាននូវគោលដៅពីរ ១០០ឆ្នាំរបស់ខ្លួន៖ ក្លាយជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានឧស្សាហកម្មទំនើប និងមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៤៥៕