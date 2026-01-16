Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមនិងកម្ពុជា ត្រូវជំរុញការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មព្រំដែន

នាទី១៥ ខែមករា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល (នៃទីក្រុងហាណូយ) នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញទទួលជួបលោកស្រី ជា គឹមថា ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលអញ្ជើញចូលជួបជម្រាបលា ក្នុងឱកាសបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មការទូតរបស់លោកស្រី នៅប្រទេសវៀតណាម។
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញទទួលជួបលោកស្រី ជា គឹមថា ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (រូបថត៖ VOV)

នៅក្នុងពិធីនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើឱ្យវៀតណាម និងកម្ពុជា ជំរុញការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មព្រំដែន។ វៀតណាមមានបំណង ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជា ជាពិសេសសម្រាប់ផលិតផលដូចជា ស្រូវអង្ករ គ្រាប់ស្វាយចន្ទី និងកៅស៊ូ ដើម្បីជំរុញឧស្សាហកម្មកែច្នៃ និងនាំចេញនាំចូល ជំរុញការតភ្ជាប់ព្រំដែន និងច្រកទ្វារព្រំដែន ព្រមទាំងស្វែងរកវិធានការដើម្បីនាំទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឱ្យឈានដល់ ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់អាជីវកម្មវៀតណាមដែលវិនិយោគ និងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជា។ ទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះ ភាគីទាំងពីរបន្តសហការគ្នាក្នុងការងារបោះបង្គោលព្រំដែន និងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនគោក។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យកម្ពុជាបន្តយកចិត្តទុកដាក់ និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលលើស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ ក្នុងនោះមានការផ្តល់សញ្ជាតិដល់ប្រជាជនដើមកំណើតវៀតណាម ដើម្បីប្រជាជនដើមកំណើតវៀតណាមស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅ។ ក្នុងឱកាសនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរួមចំណែកវិជ្ជមានរបស់លោកស្រីឯកអគ្គរាជទូត ជា គឹមថា ក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួង វិស័យ មូលដ្ឋាន និងការតភ្ជាប់ការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជនរវាងប្រទេសទាំងពីរ។

រីឯខ្លួនវិញលោកស្រី ជា គឹមថា បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគោលនយោបាយ កែទម្រង់ និងបង្រួមក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់វៀតណាម  ហើយបានសម្តែងទំនុកចិត្តថា មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀត ណាម នឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ ហើយវៀតណាមនឹងសម្រេចបាននូវគោលដៅពីរ ១០០ឆ្នាំរបស់ខ្លួន៖ ក្លាយជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានឧស្សាហកម្មទំនើប និងមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៤៥៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ៖ យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង សម្រេចបាន ជ័យជម្នះដ៏ត្រចះត្រចង

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ៖ “យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង” សម្រេចបាន “ជ័យជម្នះដ៏ត្រចះត្រចង”

នាព្រឹកមិញថ្ងៃទី១៦ ខែមករា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទបូកសរុប “យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង” ដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងល្បឿនរហ័សបំផុត ដើម្បីសាងសង់ និងជួសជុលផ្ទះសម្រាប់គ្រួសារដែលរងការខូចខាតដោយព្យុះ និងទឹកជំនន់ថ្មីៗនេះ នៅភាគកណ្តាលវៀតណាម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top