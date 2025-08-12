Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមនាំចេញយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន ៥.០០០ គ្រឿងទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូង

នាថ្ងៃទី ១២ ខែសីហានេះ នៅទីក្រុងសេអ៊ូល ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ក្រុមហ៊ុន CT គ្រុប វៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុន Airbility ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយានជំនិះ គ្មានមនុស្ស បើករបស់កូរ៉េខាងត្បូង (UAV) បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការមួយ តាមនោះ ក្រុមហ៊ុន CT គ្រុប នឹងនាំចេញ UAV ចំនួន ៥.០០០គ្រឿងទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូង។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម-កូរ៉េខាងត្បូង ក្រោមសាក្សីរបស់អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម និងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង លោក Lee Jae Myung។

UAV ដឹកជញ្ជូនធុនធ្ងន់ចាប់ពី ៦០ គីឡូក្រាមដល់ ៣០០ គីឡូក្រាម ដោយក្រុមហ៊ុន CT UAV (សមាជិកនៃ CT គ្រុប) ផលិតជាមួយនឹងអត្រានៃការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មរហូតដល់ ៨៥% ហើយបច្ចេកវិទ្យាផ្តាច់មុខរបស់វៀត ណាមត្រូវបានប្រទេសជាច្រើន ក្នុងនោះមានកូរ៉េខាងត្បូងវាយតម្លៃខ្ពស់ផងដែរ។  ព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញថា វៀតណាមបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតបច្ចេកវិទ្យាក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះ។ ជាពិសេស CT គ្រុប បង្កើតខ្សែ UAV ដែលរួមបញ្ចូលជាមួយបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត ដែលមានសមត្ថភាពរៀនដោយខ្លួនឯងនិងធ្វើការសម្រេចចិត្ត សក្ដានុពលនេះត្រូវបានលើកឡើងដល់កម្រិតថ្មីមួយនៅពេលបង្កើតបរិយាកាសអវកាស ដើម្បីអភិវឌ្ឍបញ្ញាសិប្បនិម្មិត។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ CT គ្រុប ក៏ទទួលបានការបញ្ជាទិញ ATP ដើម្បីនាំចេញបន្ទះឈីប semiconductor ចំនួន ១០០ លានទៅដៃគូកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

