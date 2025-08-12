ព័ត៌មាន
វៀតណាមនាំចេញយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន ៥.០០០ គ្រឿងទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូង
ព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម-កូរ៉េខាងត្បូង ក្រោមសាក្សីរបស់អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម និងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង លោក Lee Jae Myung។
UAV ដឹកជញ្ជូនធុនធ្ងន់ចាប់ពី ៦០ គីឡូក្រាមដល់ ៣០០ គីឡូក្រាម ដោយក្រុមហ៊ុន CT UAV (សមាជិកនៃ CT គ្រុប) ផលិតជាមួយនឹងអត្រានៃការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មរហូតដល់ ៨៥% ហើយបច្ចេកវិទ្យាផ្តាច់មុខរបស់វៀត ណាមត្រូវបានប្រទេសជាច្រើន ក្នុងនោះមានកូរ៉េខាងត្បូងវាយតម្លៃខ្ពស់ផងដែរ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញថា វៀតណាមបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតបច្ចេកវិទ្យាក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះ។ ជាពិសេស CT គ្រុប បង្កើតខ្សែ UAV ដែលរួមបញ្ចូលជាមួយបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត ដែលមានសមត្ថភាពរៀនដោយខ្លួនឯងនិងធ្វើការសម្រេចចិត្ត សក្ដានុពលនេះត្រូវបានលើកឡើងដល់កម្រិតថ្មីមួយនៅពេលបង្កើតបរិយាកាសអវកាស ដើម្បីអភិវឌ្ឍបញ្ញាសិប្បនិម្មិត។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ CT គ្រុប ក៏ទទួលបានការបញ្ជាទិញ ATP ដើម្បីនាំចេញបន្ទះឈីប semiconductor ចំនួន ១០០ លានទៅដៃគូកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ៕