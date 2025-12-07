ព័ត៌មាន
វៀតណាមទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង ១៩ លាននាក់ ដោយបំបែកកំណត់ត្រាទាំងអស់
យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីបំផុតរបស់អង្គការទេសចរណ៍ នៃអង្គការសហប្រ ជាជាតិ (UN Tourism) ការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍របស់វៀតណាម គឺគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទដែលតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានងើបឡើងវិញត្រឹមតែ ៩០% ប៉ុណ្ណោះ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលវេលាមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩។ ដូច្នេះ អត្រាកំណើននៃវិស័យទេសចរណ៍របស់វៀតណាមគឺស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមខ្ពស់បំផុត រួមជាមួយនឹងជប៉ុន។
ទាក់ទងនឹងទំហំទីផ្សារ ចិននៅតែជាទីផ្សារទេសចរណ៍ធំជាងគេរបស់ប្រទេស វៀតណាមក្នុងរយៈពេល ១១ ខែនៃឆ្នាំ ២០២៥ ដោយមានភ្ញៀវទេសចរជិត ៤,៨ លាននាក់ (ស្មើនឹង ២៥,០%)។ ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ គឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ដែលមានភ្ញៀវទេសចរជាង ៣,៩ លាននាក់ (ស្មើនឹង ២០,៦%)។ ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ ជារបស់តៃវ៉ាន់ (ចិន) ដែលមានភ្ញៀវទេសចរ ១,១ លាននាក់ និងចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ គឺសហរដ្ឋអាមេរិក (ភ្ញៀវទេសចរ ៧៦៦ ពាន់នាក់)៕