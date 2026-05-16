Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីជំរុញការតភ្ជាប់ BRICS ជាមួយតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

នាថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា នៅទីក្រុងញូវដេលី (ឥណ្ឌា) កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមបណ្តាសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន (BRICS) បើកទូលាយ បន្តថ្ងៃធ្វើការទី ២ ជាមួយនឹងវគ្គពិភាក្សាលើប្រធានបទ "កែទម្រង់ប្រព័ន្ធពហុភាគី និងអភិបាលកិច្ចសកល" និងវគ្គបិទកិច្ចប្រជុំ។
លោកស្រី ង្វៀន មិញ ហាំង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ។ (រូបថត៖ VGP)

អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងវគ្គពិភាក្សា លោកស្រី ង្វៀន មិញ ហាំង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស បានថ្លែងអំពីការវិវត្តដ៏ស្មុគស្មាញនៃស្ថានភាពអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្ន ដោយជំរុញឱ្យប្រទេសនានា ធ្វើសកម្មភាពដោយមានការទទួលខុសត្រូវ គោរពច្បាប់អន្តរជាតិ និងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ; គោរពឯករាជ្យ អធិបតេយ្យភាព និងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសជាតិ; ដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការសន្ទនា។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ធានាសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព និងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរណ៍តាមសមុទ្រ តាមរយៈច្រកសមុទ្រស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ ក្នុងនោះមានអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ (UNCLOS) ឆ្នាំ១៩៨២។

លោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន មិញ ហាំង បានស្នើឱ្យ BRICS ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងត្បូង-ខាងត្បូង បង្កើនការសន្ទនាខាងជើង-ខាងត្បូង ក្នុងការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចសកល ដោយផ្តល់អាទិភាពដល់ការចូលប្រើប្រាស់សមធម៌របស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ចំពោះធនធានហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចេកវិទ្យា និងចំណេះដឹង។

ដោយបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់វៀតណាមក្នុងនាមជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) ២០២៧ ជាប្រធាន និងសហប្រធាននៃយន្តការសហប្រតិបត្តិការមេគង្គជាច្រើន និងជាសមាជិកសកម្មនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) លោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន មិញហាំង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ការសន្ទនា និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង BRICS និងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យដូចជាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍៕

តាម vovworld.vn/km-KH

លោកប្រធានរដ្ឋចិន ស៊ី ជីនពីង កំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន វ៉ាង យី បានបញ្ជាក់នាថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ថា លោកប្រធាន ស៊ី ជីនពីង នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសរតៈរដូវឆ្នាំនេះ តាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីលោក ដូណាល់ ត្រាំ។
