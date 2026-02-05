Báo Ảnh Việt Nam

វៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេច រួមដំណើរជាមួយប្រទេសចិនលើដំណើរអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី

បន្តដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដើម្បីជូនដំណឹងពី លទ្ធផលនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម នារសៀលថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ នៅទីក្រុងប៉េកាំង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោក លោក ឡេ ហយជុង បេសកជនពិសេសរបស់ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានជួបជាមួយលោក ស៊ី ជីនពីង អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិន និងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោក លោក ឡេ ហយជុង បេសកជនពិសេសរបស់ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានជួបជាមួយលោក ស៊ី ជីនពីង អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិន និងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។ (រូបថត៖ VGP)
 

ក្នុងជំនួបនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ស៊ី ជីនពីង បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំថ្មី បង្កើតទ្រឹស្តីអំពីមាគ៌ាផ្លាស់ប្ដូរថ្មី បើកយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីសម្រាប់ប្រជាជាតិវៀតណាម។ លោក ស៊ី ជីនពីង ជឿជាក់ថា ប្រជាជនវៀតណាម ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម ដោយមានលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ជាប្រមុខនោះ នឹងអនុវត្តន៍ប្រកបដោយជោគជ័យនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤របស់បក្ស កសាងសង្គមនិយមដោយជោគជ័យស្របតាមស្ថានភាពរបស់ប្រទេសជាតិ និងសម្រេចបាននូវគោលដៅ «១០០ឆ្នាំ » ទាំងពីរ ក្នុងឱកាសនៃការបង្កើតបក្ស (ឆ្នាំ២០៣០) និងការបង្កើតប្រទេសជាតិ (ឆ្នាំ២០៤៥)។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ស៊ី ជីនពីង បានបញ្ជាក់ថា លោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរក្សាការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រជាប្រចាំជាមួយលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ហើយមានបំណងចង់ឲ្យភាគីទាំងពីរ លើកកំពស់គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យនានា លើកទឹកចិត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជន និងប្រជាជន ព្រមទាំងខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញភាពជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងសហគមន៍ចែករំលែកអនាគតចិន-វៀតណាមផងដែរ។

រីឯខ្លួនវិញ បេសកជនពិសេស លោក ឡេ ហយជុង បានចែករំលែកលទ្ធផលសំខាន់ៗនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ព្រមទាំងបានបញ្ជាក់ពីទស្សនៈដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់បក្ស រដ្ឋវៀតណាម និងលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងផ្តល់អាទិភាពចម្បងដល់ការជំរុញទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសចិន ហើយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីរួមដំណើរជាមួយចិនលើដំណើរអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

កំណែទម្រង់ស្ថាប័ន ដោះស្រាយចំណុចកកស្ទះ អនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ០១ របស់រដ្ឋាភិបាល

នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលជាប្រចាំក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ ដែលបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ នៅទីក្រុងហាណូយ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ លោក ង្វៀន ថាញ់ទូ បានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីកំណែទម្រង់ស្ថាប័នដែលមានគោលបំណងលុបបំបាត់ "ចំណុចកកស្ទះ" សម្រាប់អាជីវកម្មនិងមូលដ្ឋានក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ០១ របស់រដ្ឋាភិបាល។
