ព័ត៌មាន
វៀតណាមត្រូវកសាងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន
លោក Philip J.Weights ជឿជាក់ថា មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដំបូងបង្អស់របស់វៀតណាមត្រូវផ្តោតលើការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់ បន្ទាប់មកឈានទៅដល់ពិភពលោក។ គន្លឹះនៃភាពជោគជ័យក្នុងតំបន់ មិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រកួតប្រជែងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផងដែរ។ យោងតាមលោក J.Weights វៀតណាមអាចរៀនពីបទពិសោធន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗក្នុងតំបន់ដូចជាហុងកុង (ចិន) សិង្ហបុរី... លោកជឿជាក់ថា រដ្ឋសភាវៀតណាមអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការបង្កើត ប្រតិបត្តិការ ការគ្រប់គ្រង ការត្រួតពិនិត្យ និងយន្តការ និងគោលនយោបាយជាក់លាក់ដែលអនុវត្តចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហូជីមិញ និងទីក្រុង Da Nang ដើម្បីទាក់ទាញទុន និងជំរុញកំណើនថ្មីរបស់វៀតណាម៕