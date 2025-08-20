Báo Ảnh Việt Nam

វៀតណាមត្រូវកសាងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន

នេះជាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Philip J. Weights សហប្រធានសមាគម Fintech (SFTA) នាពេលថ្មីៗនេះ នៅពេលនិយាយអំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមក្នុងការ សាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនៅទីក្រុងហូជីមិញ និងទីក្រុង Da Nang នាពេលខាងមុខ។
លោក Philip J. Weights សហប្រធានសមាគម Fintech។ រូបថត៖ Doan Tan/VNA

លោក Philip J.Weights ជឿជាក់ថា មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដំបូងបង្អស់របស់វៀតណាមត្រូវផ្តោតលើការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់ បន្ទាប់មកឈានទៅដល់ពិភពលោក។ គន្លឹះនៃភាពជោគជ័យក្នុងតំបន់ មិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រកួតប្រជែងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផងដែរ។ យោងតាមលោក J.Weights វៀតណាមអាចរៀនពីបទពិសោធន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗក្នុងតំបន់ដូចជាហុងកុង (ចិន) សិង្ហបុរី... លោកជឿជាក់ថា រដ្ឋសភាវៀតណាមអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការបង្កើត ប្រតិបត្តិការ ការគ្រប់គ្រង ការត្រួតពិនិត្យ និងយន្តការ និងគោលនយោបាយជាក់លាក់ដែលអនុវត្តចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហូជីមិញ និងទីក្រុង Da Nang ដើម្បីទាក់ទាញទុន និងជំរុញកំណើនថ្មីរបស់វៀតណាម៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

