វៀតណាមជំរុញចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងសន្និសីទ AEMM ២៥
នាថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា នៅទីក្រុងបានដាសេរីបេហ្គាវ៉ាន់ ប្រទេសប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹម បានប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុបលើកទី ២៥ ដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន និងប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន ២៧។ គណៈប្រតិភូវៀតណាម ដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក ឡេ ហយ ទ្រុង បានមានសំណើរជាច្រើនសំដៅកំណត់រូបរាងអនាគតនៃទំនាក់ទំនងអន្តរតំបន់។
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក ឡេ ហយ ទ្រុង បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាម និងអាស៊ានតែងតែយកចិត្តទូកដាក់លើតួនាទីរបស់ EU ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា តំបន់ទាំងពីរមានផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រស្រដៀងគ្នាជាច្រើន។ លោករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរបង្កើនការសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រ និងការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងបញ្ហាប្រឈមរួម។
ជាពិសេស រដ្ឋមន្ត្រីបានផ្តល់អនុសាសន៍ជាក់លាក់មួយចំនួន ដើម្បីបង្កើតរបក់គំហើញក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច រួមទាំងការពន្លឿនការផ្តល់សច្ចាប័ននិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសទូលំទូលាយរវាងអាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុប (CATA) និងដាកច់ចេញគោលដៅអនុម័តលើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលអាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុប នៅឆ្នាំ២០២៦។ សំណើរបស់វៀតណាមស្តីពីការអនុវត្តន៍ផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអន្តរតំបន់ បានរួមចំណែកដល់ការបញ្ជាក់ពីតួនាទីសកម្មរបស់វៀតណាមក្នុងការតភ្ជាប់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចធំៗទាំងពីរ៕