Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមជាសមាជិកដ៏សកម្ម និងមានការទទួលខុសត្រូវរបស់ AIPA

លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានចាត់ទុកថា នាពេលខាងមុខ អាស៊ាននឹងឈានចូលដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី ដោយអនុវត្តន៍ចក្ខុវិស័យសហគមន៍ឆ្នាំ ២០៤៥ និងយុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនយោបាយ-សន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម-វប្បធម៌ និងការតភ្ជាប់។
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក ត្រិន ថាញ់មិន បានទទួលជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការអន្តរសភានៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (AIPA) លោកស្រី Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman។ (រូបថត៖ Le Tuyet/VOV)

នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក ត្រិន ថាញ់មិន បានទទួលជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការអន្តរសភានៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (AIPA) លោកស្រី Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចចូលរួមសកម្មភាព និងកម្មវិធីរបស់ AIPA នៅវៀតណាម។

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក ត្រិន ថាញ់មិន បានអះអាងថា វៀតណាមជាសមាជិកដ៏សកម្ម និងមានការទទួលខុសត្រូវរបស់ AIPA ហើយជានិច្ចកាលគោរពតួនាទីរបស់អន្តរសភាអាស៊ាន ក្នុងការជំរុញសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងតំបន់។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានចាត់ទុកថា នាពេលខាងមុខ អាស៊ាននឹងឈានចូលដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី ដោយអនុវត្តន៍ចក្ខុវិស័យសហគមន៍ឆ្នាំ ២០៤៥ និងយុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនយោបាយ-សន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម-វប្បធម៌ និងការតភ្ជាប់។ ទន្ទឹមនឹងនេះ លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ឱកាសមានច្រើន ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមក៏មិនតិចដែរ ជាពិសេសក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ន។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅដែលបានកំណត់ តាមលោកប្រធានរដ្ឋសភា អាស៊ានត្រូវសាមគ្គីគ្នាកាន់តែជិតស្និទ្ធ និងសហការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ដោយផ្តោតលើការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្លាំងចលករកំណើនថ្មីដូចជា វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ជាដើម។

រីឯខ្លួនវិញ អគ្គលេខាធិការ AIPA លោកស្រី Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman បានវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះសភានៃប្រទេសនានា ក្នុងនោះមានវៀតណាម ដែលបានសម្របសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយ AIPA និងមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាច្រើនសម្រាប់អាស៊ាន។ លោកស្រីអគ្គលេខាធិការ AIPA បានវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះសន្និសីទ “AIPA Roadshow” ដែលរៀបចំឡើងជាលើកដំបូងនៅវៀតណាមផងដែរ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ ឆ្លើយតបឲ្យបានលឿន ទាន់ពេលវេលានិង មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតចំពោះខ្យល់ព្យុះ Kajiki

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ ឆ្លើយតបឲ្យបានលឿន ទាន់ពេលវេលានិង មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតចំពោះខ្យល់ព្យុះ Kajiki

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យបណ្ដាក្រសួង ស្ថាប័ន និងមូលដ្ឋាន ត្រូវតែតាមដាន ស្ថានការណ៍ឱ្យបានដិតដល់ ដោយមានគោលដៅសង្គ្រោះមនុស្ស ការពារអាយុជីវិត ប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាអាទិភាពចម្បងនិងសំខាន់បំផុត បន្ទាប់មកការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ ធានាការឆ្លើយតបឲ្យបានលឿន ទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top