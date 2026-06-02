ព័ត៌មាន
វៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់គោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញបំផុតទាំង ៤ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍
របាយការណ៍ស្ថានភាពអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឆ្នាំ ២០២៦ ដែលទើបតែប្រកាសថ្មីៗនេះដោយវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (ISEAS – វិទ្យាស្ថាន Yusof Ishak សិង្ហបុរី) បានបង្ហាញថា វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពូលទាំង ៤ ដែលត្រូវបានប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជ្រើសរើសច្រើនបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរកម្សាន្ត ការងារ និងការស្នាក់នៅ។ ការស្ទង់មតិឆ្នាំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល ៦ សប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែកុម្ភៈ) ជាមួយមនុស្សជាង ២០០០ នាក់ រួមទាំងអ្នកជំនាញ អ្នកប្រាជ្ញ សហគ្រិន និងអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយមកពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង១១។ ការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថា វៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុងចំណោមប្រទេស ដែលពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ទាំងតម្រូវការទេសចរណ៍ និងការរស់នៅ។
ការដែលវៀតណាមមានវត្តមាននៅក្នុងក្រុមគោលដៅទេសចរណ៍ឈានមុខគេនៅក្នុងតំបន់បានបង្ហាញពីភាពទាក់ទាញកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះភ្ញៀវទេសចរអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ វៀតណាមទទួលបានការលើកតម្កើងជាបន្តបន្ទាប់ ពីអង្គការអន្តរជាតិ និងពានរង្វាន់ទេសចរណ៍សម្រាប់ទេសភាពចម្រុះ បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែប ការចំណាយសមរម្យ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់បម្រើភ្ញៀវទេសចរ។ ក្នុងខែមេសា ប្រទេសវៀតណាមបានទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង ២ លាននាក់ ដែលនាំឲ្យចំនួនភ្ញៀវទេសចរសរុប ក្នុងរយៈពេល ៤ ខែដើមឆ្នាំ ២០២៦ ឡើងដល់ ៨,៨ លាននាក់ កើនឡើងជិត ១៥% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន៕