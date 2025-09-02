Báo Ảnh Việt Nam

វៀតណាមជានិច្ច​កាលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជា​ប្រពៃណីជាមួយបេឡារុស្ស

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ ទទួលជួបប្រធានសភាតំណាងរាស្រ្ដនៃសាធារណរដ្ឋបេឡារុស លោក Igor Sergeyenko និងគណៈប្រតិភូបេឡារុស អញ្ជើញមកវៀតណាម ដើម្បីចូលរួមពិធីរំលឹកខួបលើកទី ៨០ ជោគជ័យនៃបដិវត្តន៍ខែសីហា ទិវាបុណ្យជាតិទី ២ ខែកញ្ញា (១៩៤៥- ២០២៥) ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង បានបញ្ជាក់ថា បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនវៀតណាមជានិច្ចកាលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណីរវាងវៀតណាម និងបេឡារុស្ស។

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង និងប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របេឡារុស្ស លោក Igor Sergeyenko។ រូបថត៖ VNA

ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង មានបំណងចង់ពង្រឹងថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើវិស័យដែលបេឡារុស្សមានប្រៀបខ្លាំង ហើយវៀតណាមមានតម្រូវការដូចជា វិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា ឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម ហើយបានស្នើឱ្យរដ្ឋសភាបេឡារុស្ស គាំទ្រការជំរុញទំនាក់ទំនង ការផ្លាស់ប្តូរ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាន់ខ្ពស់ និងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ជាពិសេសលើបណ្តាញសភា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អំណោយផលសម្រាប់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជាក់ស្តែងនូវខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរ។

រីឯខ្លួនវិញ ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របេឡារុស្ស លោក Igor Sergeyenko បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់និងអត្ថន័យដ៏ធំធេងនៃពិធីរំលឹកខួបលើកទី ៨០ ជោគជ័យនៃបដិវត្តខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិទី ២ កញ្ញា ដោយបញ្ជាក់ថា ដោយមានប្រវត្តិសាស្ត្រយូរលង់នៃទំនាក់ទំនងនិងការជឿទុកចិត្ត ដោយបានឆ្លងកាត់បញ្ហាប្រឈមជាច្រើន បេឡារុស្សជានិច្ចកាលយកចិត្តទុកដាក់ និងមានបំណងចង់ជំរុញខ្លាំងទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាម៕

