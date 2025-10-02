ព័ត៌មាន
វៀតណាមឆ្ពោះទៅរកគោលដៅបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ចំនួន១០០នៅទូទាំងប្រទេស
យោងតាមគម្រោងរបស់ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា មជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ទាំងនេះ គឺជាចំណុចស្នូលសម្រាប់ការតភ្ជាប់ និងចែករំលែកអត្ថប្រយោជន៍ពីលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ បង្កើតការតភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងនិរន្តរភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនវានុវត្តន៍ជាតិ។ ដើម្បីជំរុញការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះ រដ្ឋនឹងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងដែលមានភាពបត់បែនជាង រួមទាំងការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងអត្រាការប្រាក់សម្រាប់កម្ចីធនាគារ និងការឧបត្ថម្ភសហគ្រាសក្នុងការនាំយកផលិតផលថ្មីៗទៅកាន់ទីផ្សារ។ លើសពីនេះ វប្បធម៌នវានុវត្តន៍ក៏ត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ និងបញ្ជាក់តាមរយៈការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ និងការកសាងប្រព័ន្ធគាំទ្រនវានុវត្តន៍ជាតិ។ លោក Nguyen Mai Duong ប្រធាននាយកដ្ឋាននវានុវត្តន៍ ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា មានប្រសាសន៍ថា៖ "ស្មារតីនវានុវត្តន៍ និងចាប់ផ្តើមអាជីពដោយនវានុវត្តន៍ ត្រូវការជំរុញ ចិញ្ចឹមបីបាច់ និងយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រជាជនគ្រប់រូប ហើយប្រជាជនម្នាក់គឺជាមនុស្សនវានុវត្តន៍មួយរូប។ មានស្មារតីនោះ ទើបយើងមានសហគ្រាសកាន់តែច្រើនដែលរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ជា“ឈីលីនបច្ចេកវិទ្យា” និងដើរជួរមុខអំពីបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម"៕