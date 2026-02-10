ព័ត៌មាន
វៀតណាមចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រកបដោយសមធម៌ និងយុត្តិធម៌នៅអង្គការសហប្រជាជាតិ
ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ ទីប្រឹក្សា ង្វៀន ហ័ង ង្វៀន អនុប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ បានបញ្ជាក់ថា ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងយុត្តិធម៌សង្គមគឺជាសសរស្តម្ភនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិរបស់វៀតណាម ដោយផ្តោតលើការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនជារង្វាស់នៃកំណើន។ តំណាងវៀតណាមបានចែករំលែកថា ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំកន្លងមកនេះ អត្រាភាពក្រីក្រពហុវិមាត្របានថយចុះពី ៥,២% មកត្រឹម ១,៣%។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) ក្នុងមនុស្សម្នាក់បានកើនឡើង ១,៤ ដង ដែលដាក់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងក្រុមប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធគោលនយោបាយនៅតែបន្តកែលម្អ ដោយច្បាប់ការងារថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីឆ្នាំ ២០២៦ នឹងពង្រីកការការពារសម្រាប់កម្មករក្រៅផ្លូវការ និងពង្រឹងសេវាកម្មទីផ្សារការងារ។ ស្ត្រីមានចំនួនជាង ៣០% នៃតំណាងរដ្ឋសភា និងជិតពាក់កណ្តាលនៃកម្លាំងពលកម្ម។ ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពគ្របដណ្តប់ ៩៦% នៃចំនួនប្រជាជន និងមានគោលបំណងសម្រាប់ការគ្របដណ្តប់ជាសកលនៅឆ្នាំ ២០៣០។ ការអប់រំសាធារណៈគឺមិនគិតថ្លៃទូទាំងប្រទេស ដែលរួមចំណែកដល់វឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបាននូវគោលដៅអប់រំដែលមានគុណភាពក្នុងចំណោមគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs)។
អនុប្រធានគណៈប្រតិភូវៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានស្នើឱ្យពង្រឹងការសម្របសម្រួល និងការតភ្ជាប់គោលនយោបាយតាមរយៈវិធីសាស្រ្តរដ្ឋាភិបាលទាំងមូល និងសង្គមទាំងមូល; ការរួមបញ្ចូលសមភាពយេនឌ័រទៅក្នុងគោលនយោបាយការងារ និងសង្គម និងលើកកម្ពស់ការផ្តល់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រី; លើកកម្ពស់ការដាក់បញ្ចូលឌីជីថលតាម រយៈការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងជំនាញឌីជីថលនៅតំបន់ជនបទ តំបន់ដាច់ស្រយាល រួមជាមួយនឹងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការគាំទ្រអន្តរជាតិ សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍៕