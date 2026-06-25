ព័ត៌មាន
វៀតណាមចូលរួមសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល UN Women
ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា
ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក (អាមេរិក)
បានប្រព្រឹត្តទៅសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសមភាពយេនឌ័រ
និងការផ្តល់សិទ្ធិដល់ស្ត្រី (UN Women) ដើម្បីពិនិត្យ
និងពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ បូកសរុបការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ
២០២២-២០២៥ និងចាប់ផ្តើមការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ ២០២៦-២០២៩ របស់ UN
Women។
ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុងវៀត
ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា
ការអនុវត្តដំណាក់កាលថ្មីនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវតែផ្តោតលើប្រទេសជាតិ
ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអាទិភាពជាតិ និងធានាថាការគាំទ្ររបស់ UN
Women គឺជាក់ស្តែង សមស្រប និងបំពេញតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់ប្រទេសសាមី។
លើសពីនេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានស្នើឱ្យ UN Women បន្តផ្តោតលើវិស័យដែលមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរយូរអង្វែង
ដូចជា៖ ការផ្តល់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រី បង្កើនតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រី
និងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យថ្មីៗដូចជា ការគ្រប់គ្រងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)
និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល។
ដោយលើកឡើងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកែទម្រង់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុងវៀត បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សំណើកែទម្រង់ត្រូវតែផ្អែកលើភស្តុតាង ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅជំរុញសមភាពយេនឌ័រ និងផ្តល់សិទ្ធិដល់ស្ត្រីឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងមានធនធានគ្រប់គ្រាន់។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានស្នើឱ្យក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ និង UN Women សិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីមេរៀនដែលមានស្រាប់ រួមទាំងការអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃការឯកភាពសកម្មភាពនៅវៀតណាម៕