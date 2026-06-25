Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមចូលរួមសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល UN Women

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុងវៀត ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការអនុវត្តដំណាក់កាលថ្មីនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវតែផ្តោតលើប្រទេសជាតិ ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអាទិភាពជាតិ និងធានាថាការគាំទ្ររបស់ UN Women គឺជាក់ស្តែង សមស្រប និងបំពេញតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់ប្រទេសសាមី។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុងវៀត ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ ។ រូបថត៖ VNA

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក (អាមេរិក) បាន​ប្រព្រឹត្តទៅសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ​ទទួល​បន្ទុក​សមភាពយេនឌ័រ និងការផ្តល់សិទ្ធិ​ដល់ស្ត្រី (UN Women) ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ បូកសរុបការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ ២០២២-២០២៥ និងចាប់ផ្តើមការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ ២០២៦-២០២៩ របស់ UN Women។

ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុងវៀត ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍​របស់​វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការអនុវត្តដំណាក់កាលថ្មីនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវតែផ្តោតលើប្រទេសជាតិ ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអាទិភាពជាតិ និងធានាថាការគាំទ្ររបស់ UN Women គឺជាក់ស្តែង សមស្រប និងបំពេញតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់ប្រទេសសាមី។ លើសពីនេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានស្នើឱ្យ UN Women បន្តផ្តោតលើវិស័យដែលមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរយូរអង្វែង ដូចជា៖ ការផ្តល់អំណាចសេដ្ឋកិច្ច​ដល់ស្ត្រី បង្កើនតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ​របស់ស្ត្រី និងការចូលរួមរបស់​ស្ត្រី​ក្នុងវិស័យថ្មីៗដូចជា ការគ្រប់គ្រងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល។

ដោយលើក​ឡើងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកែទម្រង់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុងវៀត បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សំណើកែទម្រង់ត្រូវតែផ្អែកលើ​ភស្តុតាង ឆ្ពោះ​ទៅរកគោលដៅជំរុញសមភាពយេនឌ័រ និងផ្តល់សិទ្ធិ​ដល់ស្ត្រីឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងមានធនធានគ្រប់គ្រាន់។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានស្នើឱ្យក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ និង UN Women សិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីមេរៀនដែលមាន​ស្រាប់ រួមទាំងការអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃការឯកភាពសកម្មភាព​នៅវៀតណាម៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម៖ កសាងយុវជនវៀតណាមដែលរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត និងធ្វើជាម្ចាស់លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម៖ “កសាងយុវជនវៀតណាមដែលរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត និងធ្វើជាម្ចាស់លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា”

នេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម នៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គដ៏ឧឡារិកនៃមហាសន្និបាតជាតិសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញលើកទី ១៣ អាណត្តិ២០២៦-២០៣១ ដែលបានប្រារព្ធឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top