ព័ត៌មាន

វៀតណាមចូលរួមចំណែកជាក់ស្តែងក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៦០ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ

សម័យប្រជុំលើកទី ៦០ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៨ ខែតុលា នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស ដោយបានបញ្ចប់សម័យប្រជុំជាប្រចាំចំនួនបី និងសកម្មភាពជាច្រើនក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ ក៏ដូចជាវគ្គប្រជុំចំនួន ៩ ក្នុងអាណត្តិ ២០២៣-២០២៥ ដោយកត់សម្គាល់ការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម និងការរួមចំណែកជាក់ស្តែងរបស់វៀតណាមជាមួយនឹងសញ្ញាសម្គាល់ជាច្រើន។


អនុប្រធានគណៈប្រតិភូវៀតណាមនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ លោក Cung Duc Han (ទីបួនពីឆ្វេង) និងសមាជិកនៃគណៈប្រតិភូអន្តរផ្នែកវៀតណាម ក្នុងសម័យប្រជុំបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។ រូបថត៖ VNA

នៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ វៀតណាមបានស្ថាបនា និងបង្ហាញសុន្ទរកថារួម ស្តីពីការជំរុញសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង ដែលមកទល់ពេលនេះ ត្រូវបានគាំទ្រដោយប្រទេសចំនួន ៥១ នៅទ្វីបទាំងប្រាំ។ ក្នុងសម័យប្រជុំនេះ គណៈប្រតិភូវៀតណាមបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីគោលជំហររបស់វៀតណាមក្នុងការជំរុញ និងការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូប; ចែករំលែកវិធានការដែលវៀតណាមបានអនុវត្តដើម្បីលើកកម្ពស់ និងការពារសិទ្ធិរបស់ក្រុមងាយរងគ្រោះ។ គណៈប្រតិភូវៀតណាមបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងគ្រប់សកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ពីការផ្លាស់ប្តូរ ការពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគី និងពហុភាគីជាមួយគណៈប្រតិភូនៃបណ្តាប្រទេសរហូតដល់ការរួមចំណែកក្នុងខ្លឹមសារនៃឯកសារ សហការឧបត្ថម្ភគំនិតផ្តួចផ្តើម និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទូទៅជាច្រើនក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចសន្ទនា និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។

លទ្ធផលលេចធ្លោបន្ទាប់ពីប្រជុំអស់រយៈពេលជិត ៥ សប្តាហ៍ជាប់ៗគ្នានៃសម័យប្រជុំលើកទី ៦០ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ គឺសេចក្តីប្រកាស និងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន ៣៦ ត្រូវបានអនុម័ត៕

ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណីនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី

ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណីនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមទៅកាន់កូរ៉េខាងជើង និងចូលរួមខួបលើកទី ៨០ នៃការបង្កើតបក្សពលករកូរ៉េខាងជើង (១០ តុលា ១៩៤៥ - ១០ តុលា ២០២៥) នាថ្ងៃទី ១០ តុលា នៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាង អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹមអញ្ជើញជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានបក្សរួបរួមរុស្ស៊ី អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ សហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក Dmitry Medvedev។
