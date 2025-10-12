ព័ត៌មាន
វៀតណាមចូលរួមចំណែកជាក់ស្តែងក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៦០ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ
នៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ វៀតណាមបានស្ថាបនា និងបង្ហាញសុន្ទរកថារួម ស្តីពីការជំរុញសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង ដែលមកទល់ពេលនេះ ត្រូវបានគាំទ្រដោយប្រទេសចំនួន ៥១ នៅទ្វីបទាំងប្រាំ។ ក្នុងសម័យប្រជុំនេះ គណៈប្រតិភូវៀតណាមបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីគោលជំហររបស់វៀតណាមក្នុងការជំរុញ និងការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូប; ចែករំលែកវិធានការដែលវៀតណាមបានអនុវត្តដើម្បីលើកកម្ពស់ និងការពារសិទ្ធិរបស់ក្រុមងាយរងគ្រោះ។ គណៈប្រតិភូវៀតណាមបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងគ្រប់សកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ពីការផ្លាស់ប្តូរ ការពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគី និងពហុភាគីជាមួយគណៈប្រតិភូនៃបណ្តាប្រទេសរហូតដល់ការរួមចំណែកក្នុងខ្លឹមសារនៃឯកសារ សហការឧបត្ថម្ភគំនិតផ្តួចផ្តើម និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទូទៅជាច្រើនក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចសន្ទនា និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។
លទ្ធផលលេចធ្លោបន្ទាប់ពីប្រជុំអស់រយៈពេលជិត ៥ សប្តាហ៍ជាប់ៗគ្នានៃសម័យប្រជុំលើកទី ៦០ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ គឺសេចក្តីប្រកាស និងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន ៣៦ ត្រូវបានអនុម័ត៕