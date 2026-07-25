Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមគឺជាតំណភ្ជាប់យុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការសម្រេចចក្ខុវិស័យអាស៊ានឆ្នាំ២០៤៥

ប្រការនេះត្រូវបានលោកស្រីបណ្ឌិត Julia Roknifard សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Taylor (ម៉ាឡេស៊ី) សង្កត់ធ្ងន់ក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី៥៩ ដែលបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា នៅប្រទេសហ្វីលីពីន។
លោកស្រីបណ្ឌិត Julia Roknifard សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Taylor (ម៉ាឡេស៊ី) ។ រុបថត៖ Thanh Binh/VNA

លោកស្រីបណ្ឌិត Julia ក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិជាប្រចាំរបស់វៀតណាម ជាពិសេសអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ (UNCLOS) ឆ្នាំ១៩៨២ ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅសមុទ្រខាងកើត។ យោងតាមលោកស្រី គោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន ពហុភាគី របស់វៀតណាមរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងក្នុងប្លុក ខណៈពេលដែលលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យដូចជា ការពារជាតិ សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។

យោងតាមលោកស្រីបណ្ឌិត Julia អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ និងការធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងស៊ីជម្រៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះបានធ្វើឱ្យវៀតណាមក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្វាហាប់បំផុតមួយនៅក្នុងអាស៊ាន។ យោងតាមលោកស្រីបណ្ឌិត Julia បទពិសោធន៍អភិវឌ្ឍន៍ និងវិធីសាស្រ្តដែលមានតុល្យភាពរបស់វៀតណាមចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសអាចរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ការសម្រេចចក្ខុវិស័យនេះ ខណៈពេលដែលក៏ពង្រឹងតួនាទីស្នូល និងភាពស្អិតរមួតរបស់អាស៊ាននៅក្នុងបរិបទដែល​តំបន់ និងពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសិល្បៈពិសេស អាយុ ២០ ឆ្នាំជារៀងរហូត

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសិល្បៈពិសេស "អាយុ ២០ ឆ្នាំជារៀងរហូត"

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា បានអះអាងថា៖ ពលីកម្មនិងការលះបង់របស់វីរៈយុទ្ធជនពលី យុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនជំងឺ និងជនមាន គុណូបការៈ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ប្រទេសជាតិមានសន្តិភាព ឯកភាព និងការអភិវឌ្ឍនាពេលបច្ចុប្បន្ន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top