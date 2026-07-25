ព័ត៌មាន
វៀតណាមគឺជាតំណភ្ជាប់យុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការសម្រេចចក្ខុវិស័យអាស៊ានឆ្នាំ២០៤៥
លោកស្រីបណ្ឌិត Julia ក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិជាប្រចាំរបស់វៀតណាម ជាពិសេសអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ (UNCLOS) ឆ្នាំ១៩៨២ ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅសមុទ្រខាងកើត។ យោងតាមលោកស្រី គោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន ពហុភាគី របស់វៀតណាមរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងក្នុងប្លុក ខណៈពេលដែលលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យដូចជា ការពារជាតិ សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។
យោងតាមលោកស្រីបណ្ឌិត Julia អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ និងការធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងស៊ីជម្រៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះបានធ្វើឱ្យវៀតណាមក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្វាហាប់បំផុតមួយនៅក្នុងអាស៊ាន។ យោងតាមលោកស្រីបណ្ឌិត Julia បទពិសោធន៍អភិវឌ្ឍន៍ និងវិធីសាស្រ្តដែលមានតុល្យភាពរបស់វៀតណាមចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសអាចរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ការសម្រេចចក្ខុវិស័យនេះ ខណៈពេលដែលក៏ពង្រឹងតួនាទីស្នូល និងភាពស្អិតរមួតរបស់អាស៊ាននៅក្នុងបរិបទដែលតំបន់ និងពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ៕