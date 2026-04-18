វៀតណាមគឺជាដៃគូសកម្ម និងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភា
យោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីលោក ដាំង ហ័ងយ៉ាង គណៈប្រតិភូវៀតណាម ដឹកនាំដោយប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម មានទំនួលខុសត្រូវ និងបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ភាពជោគជ័យរួមនៃមហាសន្និបាត IPU-១៥២។ នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទូទៅ ប្រធានរដ្ឋសភាបានដាក់ចេញនូវសំណើចំនួនបី ដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសភា។ គណៈប្រតិភូវៀតណាមក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសម័យប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ IPU ហើយវៀតណាមបានទទួលតំណែងជាប្រធានក្រុមអាស៊ាន+៣ នៅក្នុងមហាសន្និបាត IPU-១៥៣ ខាងមុខនេះ។
លើសពីនេះ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាច្រើនជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសភានៃប្រទេសដទៃទៀត តាមនោះពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យមួយចំនួនដូចជា សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការពារជាតិ និងសន្តិសុខ។
យោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រី លោកដាំង ហ័ង យ៉ាង ដំណើរទស្សនកិច្ចការងារថ្មីៗនេះរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលី និងតួកគីបានជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម និងប្រទេសទាំងពីរ។ អ៊ីតាលីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថា វៀតណាមជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបានមួយរបស់ខ្លួន ដែលមានសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងប្តេជ្ញាបន្តគាំទ្រវៀតណាមក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប។ ខណៈពេលដែលប្រទេសទួរគីបានបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ដោយចាត់ទុកវៀតណាមជាដៃគូសំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។ ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសទាំងពីរបានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគរវាងវៀតណាម និងតួកគី និងអ៊ីតាលីបានឃើញការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំង។
លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រី ដាំងហ័ង យ៉ាង បានថ្លែងថា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធានរដ្ឋសភា ជាមួយសម្តេចប៉ាប និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃបុរីវ៉ាទីកង់ ភាគីទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់លើការប្តេជ្ញាចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ ក្នុងការពង្រឹងទំនុកចិត្ត និងការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមក ដោយមានគោលបំណងបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតពេញលេញរវាងវៀតណាម និងបុរីវ៉ាទីកង់ និងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចប៉ាបមកកាន់ប្រទេសវៀតណាម តាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោកតូ ឡឹម៕